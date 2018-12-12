Это видео разобьёт вам сердце: котик один дома









У Роба из Канады живу две кошки из приюта — Шорти и Коди, для которых он завёл странички в соцсетях. Но недавно он задумался, что делают его питомцы, когда он уходит. Будут ли они скучать? Как оказалось, котики могут тосковать по хозяевам не меньше собак, пишет life.ru

Роб поделился трогательным роликом в «Юутбе». На камеру попал один из котеек. Коди долго и жалобно мяукает после того, как хозяин покидает дом. Ничего не способно было утешить оставшегося в одиночестве питомца.









В конце ролика можно видеть, какие нежные отношения у хозяина и его четверолапого друга.

«Кто ещё не верит, что кошки могут скучать по своим людям?» – спрашивает Роб.

Видео собрало более 180 тыс. просмотров и 340 комментариев. Пользователи говорили, что ролик вышел очень трогательным. И рассказывали свои истории в ответ на вопрос Роба. Он поинтересовался, как реагируют кошки подписчиков на жалобное мяукание Коди.