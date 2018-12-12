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ЕС продлевает санкции против РФ, не увидев прогресса в выполнении минских договоренностей - Туск

13.12.2018 21:10 — Разное | Интерфакс  
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Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по Минским договоренностям, сообщает в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС единогласно продлевает экономические санкции в отношении России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских договоренностей", - написал Д.Туск в Twitter.

Санкции продлеваются на полгода, текущие санкции истекали 31 января.

Высокопоставленный европейский чиновник ранее сообщал журналистам в ответ на вопрос, каким будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением в бассейне Азовского моря, что в ситуации с Азовским морем "ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев".

"Я думаю, это мощный сигнал, - продолжил чиновник ЕС. - По Азовскому морю, я полагаю, мы (Европейский совет - ИФ) придем к письменным заключениям. Но письменные заключения, над которыми мы еще работаем, отражают дискуссию между министрами иностранных дел на Совете по иностранным делам в минувший понедельник".

В последний раз экономические санкции ЕС в отношении России продлевались летом, а впервые они были введены в июле 2014 года.

 
 
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Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по Минским договоренностям, сообщает в четверг председатель...
 
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