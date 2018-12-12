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Бутина в суде признала участие в заговоре против США - СМИ

13.12.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Россиянка Мария Бутина на слушаниях в американском суде признала себя виновной в участии в заговоре против США, сообщает CNN.

На слушаниях в суде в столичном округе Колумбия она пояснила, что действовала "под руководством" российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает, что адвокат россиянки заявил о готовности его подзащитной сотрудничать со следствием.

Также агентство подчеркивает, что в njv случае, если в суде сочтут достаточным такое признание вины и согласятся на предложение М.Бутиной о сотрудничестве, то ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее американские СМИ сообщали, что этот срок, с учетом готовности М.Бутиной сотрудничать со следствием, может быть существенно сокращен и составит "от нуля до шести месяцев".

Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ М.Бутиной в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, М.Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

М.Бутина содержится под стражей с момента задержания в июле.

 
 
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Россиянка Мария Бутина на слушаниях в американском суде признала себя виновной в участии в заговоре против США, сообщает CNN. На слушаниях в суде в столичном округе...
 
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