В Брюсселе состоялось шестое заседание Координационной группы Беларусь – ЕС

В Брюсселе 12 и 13 декабря состоялось шестое заседание Координационной группы Беларусь-ЕС, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Делегацию Беларуси возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, делегацию Евросоюза – управляющий директор по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг", - отметили в МИД.

Там также рассказали, что в заседании приняли участие представители МИД и профильных органов государственного управления Беларуси, а также генеральных директоратов Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

В ходе заседания обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, участие нашей страны в инициативе ЕС «Восточное партнерство», сотрудничество в сфере экономики и финансов, торговли, инвестиций, образования, науки, экологии, энергетики, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

"В отдельных сегментах мероприятия приняли участие представители ряда белорусских неправительственных организаций", - отметили в МИД Беларуси.

Координационная группа Беларусь-ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. В рамках работы группы проходит структурированный политический диалог по всему спектру взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.

Заседания группы проводятся дважды в год. В них принимают участие представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, республиканских органов государственного управления Беларуси. Предыдущее заседание состоялось в г.Минске в апреле 2018 года.