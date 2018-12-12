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Кривко попала в цветочную церемонию в спринте на этапе Кубка мира в Австрии

13.12.2018 20:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Кривко попала в цветочную церемонию в спринте на этапе Кубка мира в Австрии
Белорусская федерация биатлона

В австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В женском спринте на 7,5 км успешно выступила лидер нашей сборной олимпийская чемпионка Ирина Кривко.

Кривко попала в цветочную церемонию в спринте на этапе Кубка мира в Австрии Кривко попала в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка мира в Словении

Белоруска была точна на огневых рубежах (0+0), что стало залогом успеха. Наша спортсменка замкнула топ-6 в спринте, что позволило ей второй раз в карьере принять участие в цветочной церемонии в личных гонках. Кроме того, Ирина Кривко впервые в карьере поднялась на шестое место в общем зачете Кубка мира.

Победу в спринте одержала лидер общего зачета Кубка мира итальянка Доротея Вирер (0+1), которая всего на 0,6 сек опередила финку Кайсу Макарайнен (0+1). Третьей стала российская спортсменка Екатерина Юрлова-Перхт (0+0).

В гонке принимали участие еще четыре белоруски. Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова (0+1) заработала первый кубковый балл в нынешнем сезоне, замкнув топ-40 по итогам спринта. Остальные белорусские девушки выступили не лучшим образом, не отобравшись в гонку преследования. Анна Сола (0+2) заняла 66-е место, Ирина Кручинкина (2+2) – 70-е, Дарья Юркевич (0+1) – 76-е.

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене продолжится 14 декабря спринтерской гонкой у мужчин. Нашу страну представят Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Начало гонки в 16.15 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

В программе второго этапа Кубка мира также гонки преследования и эстафеты. Они пройдут 15 и 16 декабря соответственно.

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стала шестой в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
 
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