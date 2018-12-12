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«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске
Новости Беларуси. 13 декабря Беларусь спортивную для себя открывали десятки российских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они, напомним, в эти дни с ежегодным пресс-туром приехали в нашу страну и готовят репортажи о разных сферах жизни Беларуси.
Что особо интересно нашим коллегам – узнавала корреспондент Алена Сырова.
Спорт и информационные технологии, пожалуй, в топе ассоциаций с Беларусью. Конечно, журналистов, как всегда, интересует то, что скрыто от посторонних глаз. Но даже на поверхности в белорусском Парке высоких технологий есть за что зацепиться.
Например, Виктор Серпионов – главред ростовского информагентства «ДОН 24», заостряет внимание на технологии идентификации лиц, которую здесь, в ПВТ, сегодня увидел в деле.
Виктор Серпионов, главный редактор информационного агентства «ДОН 24»:
Намного успешнее дела обстоят с белорусско-российским обменом опытом в проведении мировых спортивных состязаний. Олимпиада в Сочи и футбольный мундиаль – мы детально изучили опыт российских коллег, чтобы в июне 2019 года достойно провести II Европейские игры.
По вопросам безопасности тот опыт, который был применен и в Сочи, и в Москве, и в других городах России, в обязательном порядке мы используем и учитываем при подготовке и проведении наших мероприятий.
Вопросов министру спорта и генсеку белорусского НОКа российские журналисты задавали много. Интересовало всё: от использования спортивных площадок после Европейских игр-2019 до истории рождения талисмана Лиса Лесика.
Кстати, газон стадиона чуть позже журналисты вместе с рыжим спортсменом опробовали, что особенно приятно, учитывая масштабы обновленного «Динамо».
Александр Иванчиков, главный редактор телеканала АТВ:
А вот корреспондент Башкирского спутникового телевидения Азат Садреев футболу предпочитает хоккей. Хоть сам не играет, но активно болеет, потому визит на крупнейшую ледовую площадку КХЛ – «Минск-арену» – считает своей сбывшейся мечтой.
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Новости Беларуси. 13 декабря Беларусь спортивную для себя открывали десятки российских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они, напомним, в...
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