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«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

13.12.2018 21:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 13 декабря Беларусь спортивную для себя открывали десятки российских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они, напомним, в эти дни с ежегодным пресс-туром приехали в нашу страну и готовят репортажи о разных сферах жизни Беларуси.

Что особо интересно нашим коллегам – узнавала корреспондент Алена Сырова.

14 декабря состоится встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами

Спорт и информационные технологии, пожалуй, в топе ассоциаций с Беларусью. Конечно, журналистов, как всегда, интересует то, что скрыто от посторонних глаз. Но даже на поверхности в белорусском Парке высоких технологий есть за что зацепиться.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

Например, Виктор Серпионов – главред ростовского информагентства «ДОН 24», заостряет внимание на технологии идентификации лиц, которую здесь, в ПВТ, сегодня увидел в деле.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

Виктор Серпионов, главный редактор информационного агентства «ДОН 24»:
Буквально недавно у нас, в Ростове, я проводил пресс-конференцию со специалистами системы «Безопасный город», где задавал вопрос по распознаванию. И они сказали: «Пока не внедрено». И здесь я увидел, что да, она работает. Всё очень просто! Нужно же их направить сюда – перенимать опыт.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

Намного успешнее дела обстоят с белорусско-российским обменом опытом в проведении мировых спортивных состязаний. Олимпиада в Сочи и футбольный мундиаль – мы детально изучили опыт российских коллег, чтобы в июне 2019 года достойно провести II Европейские игры.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы отправляли наших волонтеров в Москву. Они работали непосредственно с российскими волонтерами, получили богатый опыт. И теперь те ребята, которые получили этот опыт там, будут старшими являться по отношению к другими волонтерам на наших объектах здесь, при проведении Европейских игр.

По вопросам безопасности тот опыт, который был применен и в Сочи, и в Москве, и в других городах России, в обязательном порядке мы используем и учитываем при подготовке и проведении наших мероприятий.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

Вопросов министру спорта и генсеку белорусского НОКа российские журналисты задавали много. Интересовало всё: от использования спортивных площадок после Европейских игр-2019 до истории рождения талисмана Лиса Лесика.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

Кстати, газон стадиона чуть позже журналисты вместе с рыжим спортсменом опробовали, что особенно приятно, учитывая масштабы обновленного «Динамо».

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

Александр Иванчиков, главный редактор телеканала АТВ:
Республика Бурятия – это все-таки регион России, и у нас таких крупных объектов нет. В таком масштабе, в таком объеме, как «Минск-арена» – практически всё в одном месте – у нас такого нет. Это классно, что есть такие объекты.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

А вот корреспондент Башкирского спутникового телевидения Азат Садреев футболу предпочитает хоккей. Хоть сам не играет, но активно болеет, потому визит на крупнейшую ледовую площадку КХЛ – «Минск-арену» – считает своей сбывшейся мечтой.

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 декабря Беларусь спортивную для себя открывали десятки российских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они, напомним, в...
 
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