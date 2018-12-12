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Медведев: Россия готова создать единые с Беларусью эмиссионный центр, таможню и суд
13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше двигаться по пути строительства Союзного государства, а именно: углублять отношения с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и таможни, сообщает
По словам главы российского правительства, в этом случае можно проводить единую политику в области налогов, образования цен и формирования тарифов.
«Россия готова и дальше двигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, таможни, суда и счетной палаты», – сказал Медведев на Совете министров Союзного государства.
Отметим, что по итогам переговоров Россия и Беларусь приняли решение и дальше заниматься снятием барьеров в торговле и в области инвестиций.
Также был одобрен
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Премьер-министр подчеркнул, что РФ готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства.
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