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Медведев: Россия готова создать единые с Беларусью эмиссионный центр, таможню и суд

13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше двигаться по пути строительства Союзного государства, а именно: углублять отношения с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и таможни, сообщает «Интерфакс».

По словам главы российского правительства, в этом случае можно проводить единую политику в области налогов, образования цен и формирования тарифов.

«Россия готова и дальше двигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, таможни, суда и счетной палаты», – сказал Медведев на Совете министров Союзного государства.

Отметим, что по итогам переговоров Россия и Беларусь приняли решение и дальше заниматься снятием барьеров в торговле и в области инвестиций.

Также был одобрен проект бюджета Союзного государства на следующий год. По предварительным оценкам, его доходы составят более семи миллиардов рублей, расходы – порядка шести миллиардов.



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Премьер-министр подчеркнул, что РФ готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства.
 
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