Медведев: Россия готова создать единые с Беларусью эмиссионный центр, таможню и суд

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше двигаться по пути строительства Союзного государства, а именно: углублять отношения с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и таможни, сообщает «Интерфакс» .

По словам главы российского правительства, в этом случае можно проводить единую политику в области налогов, образования цен и формирования тарифов.

«Россия готова и дальше двигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, таможни, суда и счетной палаты», – сказал Медведев на Совете министров Союзного государства.

Отметим, что по итогам переговоров Россия и Беларусь приняли решение и дальше заниматься снятием барьеров в торговле и в области инвестиций.