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И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей
Новости Беларуси. Спасение утопающих дело рук не только самих утопающих. Именно так считают вилейские спасатели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На днях в их парке плавсредств появилась аэролодка «Пираньи», которая может развивать скорость до 110 км/час. Но главное ее преимущество – в вездеходности: она может двигаться как по воде, так и по снегу.
Корреспондент Ксения Худолей проверила технические мощности новой спасательной машины Вилейского водохранилища.
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И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей
Новости Беларуси. Спасение утопающих дело рук не только самих утопающих. Именно так считают вилейские спасатели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На днях в...
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