И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей

Новости Беларуси. Спасение утопающих дело рук не только самих утопающих. Именно так считают вилейские спасатели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На днях в их парке плавсредств появилась аэролодка «Пираньи», которая может развивать скорость до 110 км/час. Но главное ее преимущество – в вездеходности: она может двигаться как по воде, так и по снегу.













Корреспондент Ксения Худолей проверила технические мощности новой спасательной машины Вилейского водохранилища.

Подробности – в видеоматериале.







