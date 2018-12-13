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И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей

13.12.2018 22:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спасение утопающих дело рук не только самих утопающих. Именно так считают вилейские спасатели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На днях в их парке плавсредств появилась аэролодка «Пираньи», которая может развивать скорость до 110 км/час. Но главное ее преимущество – в вездеходности: она может двигаться как по воде, так и по снегу.

И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей

И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей

И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей

Корреспондент Ксения Худолей проверила технические мощности новой спасательной машины Вилейского водохранилища.

Подробности – в видеоматериале.

И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей

И по воде, и по снегу. Новая аэролодка «Пираньи» появилась в парке плавредств у вилейских спасателей
 
 
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Новости Беларуси. Спасение утопающих дело рук не только самих утопающих. Именно так считают вилейские спасатели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На днях в...
 
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