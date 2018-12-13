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В Мингорисполкоме рассказали, каким будет новогодний салют в 2018 году

13.12.2018 21:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме сообщили, каким будет новогодний салют в 2018 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Увидеть его можно будет из трех точек города.

В Мингорисполкоме рассказали, каким будет новогодний салют в 2018 году

В Мингорисполкоме рассказали, каким будет новогодний салют в 2018 году

Самое масштабное шоу организуют у Дворца спорта. Фейерверк начнется в 1.30 и продлится 11 минут. К слову, это на 4 минуты меньше, чем в прошлом году. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении.

Салют запустят также во Фрунзенском районе – у Ледового дворца в 1.30 и в парке Уго Чавеса в 2 часа ночи.

В Мингорисполкоме рассказали, каким будет новогодний салют в 2018 году
 
 
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме сообщили, каким будет новогодний салют в 2018 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Увидеть его можно будет...
 
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