|
В Мингорисполкоме рассказали, каким будет новогодний салют в 2018 году
Новости Беларуси. В Мингорисполкоме сообщили, каким будет новогодний салют в 2018 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Увидеть его можно будет из трех точек города.
Самое масштабное шоу организуют у Дворца спорта. Фейерверк начнется в 1.30 и продлится 11 минут. К слову, это на 4 минуты меньше, чем в прошлом году. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении.
Салют запустят также во Фрунзенском районе – у Ледового дворца в 1.30 и в парке Уго Чавеса в 2 часа ночи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Мингорисполкоме сообщили, каким будет новогодний салют в 2018 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Увидеть его можно будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)