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«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске
Новости Беларуси. В прямом смысле прикоснуться к искусству можно, посетив выставку картин «И чувствуя, видеть...». Проходит она в Национальном художественном музее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Известный белорусский художник Василий Зенько в соавторстве с незрячей пианисткой Марией Рудко создали не простые, а тактильные картины. В экспозиции семь оригинальных произведений. Для зрячих они представляют собой гармоничные иллюстрации с приподнятой рельефной поверхностью. Незрячие люди могут «посмотреть» их руками.
Василий Зенько, художник:
Тактильные картины – это еще и иллюстрация коротких стихов из нового сборника белорусского поэта Алеся Рязанова. Художник перевел работы на шрифт Брайля, создав цельную композицию.
Подобная выставка – незаменимый опыт для художника и работников музея. А еще отличная возможность для незрячих людей в прямом смысле прикоснуться к миру искусства.
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Новости Беларуси. В прямом смысле прикоснуться к искусству можно, посетив выставку картин «И чувствуя, видеть...». Проходит она в Национальном художественном музее,...
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