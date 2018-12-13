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«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

13.12.2018 21:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В прямом смысле прикоснуться к искусству можно, посетив выставку картин «И чувствуя, видеть...». Проходит она в Национальном художественном музее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

Известный белорусский художник Василий Зенько в соавторстве с незрячей пианисткой Марией Рудко создали не простые, а тактильные картины. В экспозиции семь оригинальных произведений. Для зрячих они представляют собой гармоничные иллюстрации с приподнятой рельефной поверхностью. Незрячие люди могут «посмотреть» их руками.

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

Василий Зенько, художник:
Что интересно – в обычном музее нельзя щупать картины. А эти картины специально выставлены, чтобы их щупать, ощущать и читать руками. Особенно в этой выставке то, для каких людей она сделана. Нанести эти точки достаточно сложно, а между этими точками расстояние тоже особенное. Было волнение – прочитает ли человек.

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

Тактильные картины – это еще и иллюстрация коротких стихов из нового сборника белорусского поэта Алеся Рязанова. Художник перевел работы на шрифт Брайля, создав цельную композицию.

Подобная выставка – незаменимый опыт для художника и работников музея. А еще отличная возможность для незрячих людей в прямом смысле прикоснуться к миру искусства.

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске
 
 
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Новости Беларуси. В прямом смысле прикоснуться к искусству можно, посетив выставку картин «И чувствуя, видеть...». Проходит она в Национальном художественном музее,...
 
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