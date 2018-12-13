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Интернет-портал sb.bу издательского дома «Беларусь сегодня» зарегистрировали как первое сетевое издание
Новости Беларуси. Теперь – официально. В Министерстве информации 13 декабря зарегистрировали первое сетевое издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал портал издательского дома «Беларусь сегодня» – sb.bу.
Сайт уже давно вышел за рамки электронной версии газеты. Кроме статей и фотографий, посетителям доступны видеоматериалы и даже стримы – прямые трансляции с места событий. Такой контент ежедневно привлекает до 150 тысяч читателей.
Иван Синичкин, главный редактор портала sb.by:
Напомним, поправки в закон о СМИ вступили в силу 1 декабря. Для интернет-издания регистрация в качестве сетевого является добровольной. Но журналистов она наделяет правами и обязанностями традиционных СМИ.
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Интернет-портал sb.bу издательского дома «Беларусь сегодня» зарегистрировали как первое сетевое издание
Новости Беларуси. Теперь – официально. В Министерстве информации 13 декабря зарегистрировали первое сетевое издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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