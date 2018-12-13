ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интернет-портал sb.bу издательского дома «Беларусь сегодня» зарегистрировали как первое сетевое издание

13.12.2018 21:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Теперь – официально. В Министерстве информации 13 декабря зарегистрировали первое сетевое издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал портал издательского дома «Беларусь сегодня» – sb.bу.

Интернет-портал sb.bу издательского дома «Беларусь сегодня» зарегистрировали как первое сетевое издание

Сайт уже давно вышел за рамки электронной версии газеты. Кроме статей и фотографий, посетителям доступны видеоматериалы и даже стримы – прямые трансляции с места событий. Такой контент ежедневно привлекает до 150 тысяч читателей.

Интернет-портал sb.bу издательского дома «Беларусь сегодня» зарегистрировали как первое сетевое издание

Иван Синичкин, главный редактор портала sb.by:
Сегодня у редакции существует свое интернет-телевидение, которое мультимедийно дополняет различные материалы на сайте. Ведется работа в социальных сетях, аудитория которых уже более 60 тысяч подписчиков.

Напомним, поправки в закон о СМИ вступили в силу 1 декабря. Для интернет-издания регистрация в качестве сетевого является добровольной. Но журналистов она наделяет правами и обязанностями традиционных СМИ.

Интернет-портал sb.bу издательского дома «Беларусь сегодня» зарегистрировали как первое сетевое издание

Интернет-портал sb.bу издательского дома «Беларусь сегодня» зарегистрировали как первое сетевое издание
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Теперь – официально. В Министерстве информации 13 декабря зарегистрировали первое сетевое издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика