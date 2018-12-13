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Во французском Биаррице прошла инаугурация почетного вице-консульства Беларуси

13.12.2018 21:57 — Разное | Интерфакс  
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Церемония инаугурации почетного вице-консульства Беларуси прошла 13 декабря в г. Биаррица (Франция), сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

"Посол Беларуси во Франции Павел Латушко в торжественной обстановке вручил почетному вице-консулу Беларуси в г.Биаррице Патрику Дурсу государственный флаг и государственный герб Республики Беларусь" – отметили в посольстве.

П.Дурс будет осуществлять свою деятельность в консульском округе, который включает в себя департамент Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания.

На церемонии присутствовали мэр г.Биаррица, депутаты Национальной Ассамблеи Франции и городского совета, иные представители местных властей, деловых кругов, консульского корпуса г.Биаррица, а также белорусской диаспоры, всего более 60 гостей.

В своем выступлении в ходе мероприятия П.Латушко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Францией, отметив приоритетность межрегионального белорусско-французского сотрудничества, которому в значительной мере способствует деятельность почетных консульств двух стран.

Посол Беларуси подчеркнул активную деятельность, направленную на развитие торгово-экономического, гуманитарного и иного сотрудничества, открытых в 2014 году почетного консульства Франции в г.Бресте, в 2015 году – почетного консульства Беларуси в г.Лионе, в 2016 году – почетного консульства Беларуси в г.Бордо, в 2017 году – почетного консульства Беларуси в г.Марселе.

П.Латушко также обсудил с мэром г.Биаррица Мишелем Венаком перспективы двустороннего регионального взаимодействия при содействии открывшегося почетного вице-консульства Беларуси. Белорусский дипломат подчеркнул, что главной задачей деятельности почетного вице-консула будет содействие развитию экономического сотрудничества через контакты с деловыми кругами департамента Атлантические Пиренеи, реализация совместных проектов в области культуры, образования, а также оказание консульско-правовой помощи гражданам Беларуси.

В ходе мероприятия также прошла презентация экономических возможностей сотрудничества и туристического потенциала Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Церемония инаугурации почетного вице-консульства Беларуси прошла 13 декабря в г. Биаррица (Франция), сообщили в посольстве Беларуси во Франции. "Посол Беларуси во...
 
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