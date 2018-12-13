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Алексей Бага: Криков в разговоре с Сигневичем не будет, а красная карточка станет для него уроком

13.12.2018 23:42 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу в гостях над ПАОКом (3:1). Напомним, что эта виктория вывела клуб в плей-офф Лиги Европы.


Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

— В чем было главное отличие этого поединка от первого матча, который БАТЭ проиграл со счетом 1:4?

— Мы с самого начала действовали с полной концентрацией, плотно играли в обороне. Плюс ко всему турнирное положение не вынуждало нас идти вперед. Хотя победить хотелось в любом случае.

— Ожидали, что матч будет таким легким?

— Он не был легким. Игра была тяжелой и в физическом, и в эмоциональном плане. Мы хорошо подготовились к встрече. Когда я говорил, что БАТЭ способен выйти в плей-офф, то не лукавил. Мы играли против больших игроков на крупных стадионах, поэтому были готовы. Но легко нам точно не было.

— Что сказали после матча Сигневичу, который, помимо двух голов, отметился красной карточкой?

— Пока просто поздравил команду, персональных разговоров не было. После столь успешного первого тайма Колю захлестнули эмоции и он не сдержался. Эпизод его не красит, хотя в целом Сигневич провел хороший поединок.

Думаю, это станет для него уроком. Криков при разговоре с футболистом точно не будет, но, надеюсь, этот случай его многому научит.

— Похоже, вы увидели слабое место на правом фланге ПАОКа, потому что Стасевич был очень активен.

— Не хочу говорить о проблемах соперника. Спросите об этом лучше Луческу. Хочу лишь сказать, что Игорь всегда так активен. Он обладает для этого хорошей скоростью и техникой.

 
 
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Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу в гостях над ПАОКом (3:1). Напомним, что эта виктория вывела клуб в плей-офф Лиги Европы.
 
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