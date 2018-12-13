ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области

13.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
9:00,

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области


Совместное заседание президиумов областного и Гродненского городского Советов депутатов прошло на базе поликлиники № 7 и детской поликлиники №1 города Гродно. Обстоятельный разговор состоялся на тему выполнения регионального комплекса мероприятий государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы. 

– Здравоохранению и демографической безопасности в области уделяется большое внимание. Население должно прирастать, наши граждане должны быть здоровыми. О здоровом образе жизни стоит говорить уже как о чем-то само собой разумеющемся. Важно, чтобы люди понимали: здоровье в первую очередь зависит от них самих. Вместе с тем медицинская помощь должна быть на уровне. Сегодня успехи в системе здравоохранения области налицо: укрепляется материально-техническая база, кадровый состав, выполняется много высокотехнологичных операций. В последнее время крен смещен на развитие амбулаторно-поликлинического звена, которое призвано заниматься в том числе предупреждением и профилактикой заболеваний. Доступность и качество медицинской помощи в дальнейшем будут только возрастать, – отметил председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. 

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области


Региональная программа на пять лет включает более 150 мероприятий, на реализацию которых запланировано свыше 2 миллиардов рублей. Депутаты заострили внимание на предварительных итогах работы в нынешнем году. Немаловажную роль эта информация играет в преддверии рассмотрения прогнозных показателей и утверждения бюджета на будущий год.  

– Здравоохранению области многое предстоит сделать, чтобы демография все время шла с плюсом. И в этой работе мне видится поддержка депутатов, которым люди доверяют свои проблемы в ходе встреч и личных приемов. Нам важно знать волнующие вопросы, чтобы работать над ними для повышения качества и доступности медицинской помощи, – отметила начальник главного управления здравоохранения Елена Кроткова. 

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области


Как работает амбулаторно-поликлиническое звено, депутаты увидели на примере поликлиники № 7 города Гродно. Здесь активно внедряется работа команды врача общей практики, что предусмотрено программой по дембезопасности. Три бригады в составе врача, помощника врача и медсестры уже принимают пациентов. Четкое распределение обязанностей дает возможность врачу уделить больше внимания тем пациентам, которым оно необходимо в первую очередь. Шестнадцать терапевтов седьмой поликлиники прошли обучение и готовы работать по новой схеме. 

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области

 – Люди должны понимать, что врач общей практики, или как его еще называют «семейный доктор» – первый, к кому нужно идти за медицинской помощью. При необходимости он направит к узкому специалисту. Такая практика позволит как можно раньше начать лечение, «разгрузит» узких специалистов, повысит доступность медицинской помощи, сократит расходы на здравоохранение, – подчеркнул Игорь Жук. 

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области

На согласовании находится проектная документация по областному онкологическому центру. Его строительство планируется начать в следующем году. Это поможет реформировать систему оказания медицинской помощи в городе Гродно, которая пойдет по пути создания профильных центров. Кроме того, в Слониме, Лиде, Волковыске и Сморгони откроются неврологические ресурсные центры, куда по зональному принципу будут попадать пациенты с подозрением на инсульт. В будущем году планируется завершить ремонт в областном клиническом центре «Фтизиатрия». 

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области

Недавно в детской поликлинике №1 города Гродно открылся центр раннего вмешательства «Лучик», который работает на профилактику инвалидности у детей, а также оказание методической помощи их родителям. Участники заседания ознакомились с его работой и отметили прекрасные условия, созданные для маленьких пациентов. 

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области

Красной нитью через весь разговор прошла тема профилактики заболеваний, которой в области уделяется большое внимание. 

Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области

 
Фото Яна ХВЕДЧИНА
Снежана ВРОНСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9:00, Совместное заседание президиумов областного и Гродненского городского Советов депутатов прошло на базе поликлиники № 7 и детской поликлиники №1 города...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ обыграл ПАОК и пробился в плей-офф Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика