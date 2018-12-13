Врач общей практики и строительство онкоцентра. Депутаты обсудили демографическую безопасность и развитие здравоохранения области

– Здравоохранению и демографической безопасности в области уделяется большое внимание. Население должно прирастать, наши граждане должны быть здоровыми. О здоровом образе жизни стоит говорить уже как о чем-то само собой разумеющемся. Важно, чтобы люди понимали: здоровье в первую очередь зависит от них самих. Вместе с тем медицинская помощь должна быть на уровне. Сегодня успехи в системе здравоохранения области налицо: укрепляется материально-техническая база, кадровый состав, выполняется много высокотехнологичных операций. В последнее время крен смещен на развитие амбулаторно-поликлинического звена, которое призвано заниматься в том числе предупреждением и профилактикой заболеваний. Доступность и качество медицинской помощи в дальнейшем будут только возрастать, – отметил председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.







Региональная программа на пять лет включает более 150 мероприятий, на реализацию которых запланировано свыше 2 миллиардов рублей. Депутаты заострили внимание на предварительных итогах работы в нынешнем году. Немаловажную роль эта информация играет в преддверии рассмотрения прогнозных показателей и утверждения бюджета на будущий год.

– Здравоохранению области многое предстоит сделать, чтобы демография все время шла с плюсом. И в этой работе мне видится поддержка депутатов, которым люди доверяют свои проблемы в ходе встреч и личных приемов. Нам важно знать волнующие вопросы, чтобы работать над ними для повышения качества и доступности медицинской помощи, – отметила начальник главного управления здравоохранения Елена Кроткова.







Как работает амбулаторно-поликлиническое звено, депутаты увидели на примере поликлиники № 7 города Гродно. Здесь активно внедряется работа команды врача общей практики, что предусмотрено программой по дембезопасности. Три бригады в составе врача, помощника врача и медсестры уже принимают пациентов. Четкое распределение обязанностей дает возможность врачу уделить больше внимания тем пациентам, которым оно необходимо в первую очередь. Шестнадцать терапевтов седьмой поликлиники прошли обучение и готовы работать по новой схеме.





– Люди должны понимать, что врач общей практики, или как его еще называют «семейный доктор» – первый, к кому нужно идти за медицинской помощью. При необходимости он направит к узкому специалисту. Такая практика позволит как можно раньше начать лечение, «разгрузит» узких специалистов, повысит доступность медицинской помощи, сократит расходы на здравоохранение, – подчеркнул Игорь Жук.





На согласовании находится проектная документация по областному онкологическому центру. Его строительство планируется начать в следующем году. Это поможет реформировать систему оказания медицинской помощи в городе Гродно, которая пойдет по пути создания профильных центров. Кроме того, в Слониме, Лиде, Волковыске и Сморгони откроются неврологические ресурсные центры, куда по зональному принципу будут попадать пациенты с подозрением на инсульт. В будущем году планируется завершить ремонт в областном клиническом центре «Фтизиатрия».





Недавно в детской поликлинике №1 города Гродно открылся центр раннего вмешательства «Лучик», который работает на профилактику инвалидности у детей, а также оказание методической помощи их родителям. Участники заседания ознакомились с его работой и отметили прекрасные условия, созданные для маленьких пациентов.





Красной нитью через весь разговор прошла тема профилактики заболеваний, которой в области уделяется большое внимание.



