Пять удивительных способностей обычных людей

С людьми, наделенными невероятными способностями, мы встречаемся, как правило, только в фильмах, комиксах и научной фантастике. Однако есть вполне обычные люди, наделенные способностями, о которых большинство может только помечтать.





В одних случаях все объясняется генетической мутацией, в других - адаптацией организма человека к специфическим условиям существования и образу жизни.





Вот пять способностей, которыми обладает чрезвычайно ограниченное число людей на Земле:





1. Четкое зрение под водой





Большинство из нас, плавая с открытыми глазами под водой, видит довольно расплывчатые картины. Однако мокены - представители этнической группы, живущей на юге Таиланда и Мьянмы - исключение. Дети представителей этой народности видят под водой гораздо четче, чем мы.





Эти островитяне, которых называют морскими кочевниками, проводят большую часть года в лодках, занимаясь рыбной ловлей. Питаются они в основном морепродуктами. Знания о морской флоре и фауне помогают им выживать. Пищу они добывают в основном с помощью копий и рыболовных сетей.









Такой образ жизни объясняет, почему мокены хорошо видят под водой.





Все дело в физике - в том, как происходит фокусировка глаз при контакте с воздухом и водой.





При контакте с воздухом преломление света в глазе происходит на его внешней поверхности - роговице, которая по плотности значительно отличается от воздуха. Разница плотностей воздуха и прозрачных тканей глаза обеспечивают нужное преломление.





Вода намного плотнее воздуха, и ее оптическая плотность близка к плотности роговицы и хрусталика, поэтому под водой глаз человека не способен создать нужное преломление. Лучи света достигают сетчатки, практически не отклоняясь и не фокусируясь в четкое изображение.





При подводном плавании эту проблему помогают решить специальные очки-маски - за счет создания воздушных карманов между глазом и водой.





В 2003 году в журнале Current Biology были опубликованы результаты исследования, показавшие, что у детей мокенов есть необычная способность: их зрение может перенастраиваться так, что они видят под водой почти так же четко, как и на воздухе. Похожая схема адаптации зрения есть у дельфинов.





Однако взрослые представители народности мокенов чаще всего утрачивают эту способность, так как меньше времени проводят под водой и для ловли рыбы в основном используют копья и сети.





2 . Способность переносить сильные морозы





Нормальная температура человеческого тела варьируется в пределах от 36,5C до 35,7C. Это говорит о том, что человек в гораздо большей степени приспособлен к выживанию в условиях жаркого климата, чем на территориях с экстремально низкими температурами.









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Image caption Организм жителей севера по-другому реагирует на холод





Но эскимосы, которые живут на севере Арктики, и ненцы, живущие на побережье Северного Ледовитого океана на территории от Кольского полуострова до Таймыра, адаптировались к экстремально низким температурам.





Их организм по-другому реагирует на холод, потому что они на биологическом уровне отличаются от нас, живущих в более теплых широтах.





Температура кожи у них выше, чем у нас. Скорость обмена веществ у них также заметно выше, чем у большинства населения планеты. У них также меньше потовых желез, благодаря чему они меньше мерзнут при низких температурах.





Такие способности переносить холод передаются на генетическом уровне. То есть, если вы не эскимос, то вы можете прожить на Северном полюсе десятки лет, но так и не научитесь меньше мерзнуть.





3. Способность высыпаться меньше, чем за шесть часов





Большинству людей требуется от семи до десяти часов сна в сутки, чтобы восстановить силы.





Однако в 2014 году исследователи из Американской академии медицины сна выяснили, что некоторым людям благодаря определенной генетической мутации требуется меньше шести часов сна в сутки, чтобы чувствовать себя хорошо.





Для людей с мутацией в гене DEC2 характерна более продуктивная фаза быстрого сна, из-за чего им требуется меньше времени для отдыха.





Эта же генная мутация более эффективно защищает своего обладателя от последствий недосыпа.





Недостаток сна негативно влияет на способность человека концентрироваться, а в долгосрочной перспективе может способствовать возникновению довольно тяжелых заболеваний.









Исследователи говорят, что обладателей такой мутации очень мало - всего 1% из тех, кто признается, что спит меньше шести часов.





А это значит, что если вы спите меньше шести часов и считаете, что вам этого достаточно, есть повод задуматься.





4. Более крепкие кости





Потеря костной массы - это часть процесса старения, однако у некоторых людей кости становятся более хрупкими значительно раньше определенного возраста.





Такой процесс может привести к остеопорозу и повысить риск возникновения переломов.





Однако у некоторых людей наблюдаются генетические изменения, способствующие возникновению противоположного нарушения - склеростеоза, который приводит к росту костной ткани.





Такие генетические нарушения наблюдаются у уроженцев Южной Африки европейского происхождения.





Ученые из научно-исследовательской организации Chiroscience Research and Development в городе Ботелл, штат Вашингтон, определили, что изменения связаны с мутацией гена SOST, влияющего на выработку гормона склеростина, который, в свою очередь, регулирует метаболизм костной ткани.





Исследователи надеются, что новое знание поможет им найти способы замедлить или остановить процесс потери костной массы с возрастом.





Надо сказать, что у "полезной" мутации гена SOST в этом есть и оборотная сторона - чрезмерный рост костной ткани может привести к гигантизму, деформации лица и глухоте.





5. Жизнь на больших высотах





Некоторые поселки в Андах находятся на высоте 5000 метров над уровнем моря. Обычно, когда человек попадает на такую высоту без необходимой акклиматизации, есть риск возникновения горной болезни - гипоксии, вызванной недостатком кислорода в разреженном горном воздухе.









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У представителей народности кечуа больше объем леких, позволяющий им поглощать больше кислорода.

Основные симптомы начинающейся горной болезни - головокружение, головная боль, снижение кровяного давления, одышка.





Однако исследования, которые были проведены среди представителей народности кечуа и жителей Тибета, показали, что эти народы генетически более приспособлены к жизни на такой высоте, чем остальные жители планеты.









У них больше объем легких, что позволяет им получать больше кислорода с каждым вдохом. Также у них совсем другая реакция на снижение кислорода в воздухе: если мы поднимемся на большую высоту, то наш организм через некоторое время начинает пытаться компенсировать недостаток кислорода путем выработки новых эритроцитов.





Но так как мы плохо приспособлены к жизни на больших высотах, такая реакция будет хаотичной - число эритроцитов будет слишком большим. Кровь в этом случае становится слишком густой. У тибетцев и жителей Анд этот механизм работает иначе. В их крови эритроцитов вырабатывается гораздо меньше, поэтому кровь не густеет.





Эти генетические изменения довольно устойчивы и сохраняются даже тогда, когда жители гор переезжают в города и поселки, расположенные на значительно меньшей высоте.



