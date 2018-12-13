БАТЭ обыграл ПАОК и пробился в плей-офф Лиги Европы

сообщает sport.tut.by Хозяева активно начали матч и имели хорошую возможность открыть счет. Варела с близкого расстояния бил головой, но умудрился промазать. Борисовчане же к своим моментам относились куда рачительнее и быстро повели в счете,sport.tut.by

Сначала защитник ПАОКа не попал по мячу после навеса Игоря Стасевича, тот попал в Максима Скавыша и отскочил в сетку.





Второй гол был забит с пенальти. Матос свалил Игоря Стасевича в штрафной. К 11-метровой отметке подошел Николай Сигневич, который без проблем переиграл вратаря.





А вскоре форвард БАТЭ оформил дубль. Он красиво пробил в дальнюю «девятку» с 15 метров, практически сняв вопросы о победителе матча еще в первом тайме.









В начале второй половины игры Прийович отыграл один мяч, а вскоре красную карточку получил Николай Сигневич. В это же время «Види» повел в матче с «Челси», поэтому БАТЭ оказался в непростой ситуации. ПАОК создал множество голевых моментов, но отлично сыграл вратарь чемпионов Беларуси Денис Щербицкий, не давший сопернику даже возможности сократить отставание до минимума.





БАТЭ выиграл со счетом 3:1, а «Види» сыграл с «Челси» вничью — 2:2. Таким образом, борисовчане с девятью очками со второго места вышли из группы.



