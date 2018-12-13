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Почему Большой адронный коллайдер прекращает работу

13.12.2018 22:09 — Разное | Партизан  
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Большой адронный коллайдер закрывают на два года.



Самый большой в мире аппарат по столкновению атомов не будет работать следующие два года. В адронном коллайдере собираются заменить части ускорителей для проведения новых экспериментов.

Запущенный в 2008-м в швейцарской Женеве Большой адронный коллайдер (БАК) принес физикам массу новых открытий за последние 10 лет. Но, теперь, крупнейшая в мире лаборатория, которая занимается экспериментами с высокоэнергетическими частицам, временно впадает в спячку.  

Согласно пресс-релизу Европейской организации по ядерным исследованиям CERN, БАК отключают на следующие два года для технических обновлений.


Операция "Длительное отключение 2" включает замену нагнетателя, который подает частицы в ускоритель, усовершенствование самих ускорителей, детекторов столкновений и электрического оборудования.

Обновленный коллайдер сможет разгонять большие пучки частиц с более высокой скоростью, что позволит физикам эффективнее наблюдать за субатомной структурой материи.

После обновления и запуска в 2021-м, БАК получит гораздо высшую светосилу, за счет чего частота столкновений увеличится в пять-семь раз. В новом коллайдере будет гораздо легче замечать любое аномальное поведение частиц.


Как передает издание Gizmodo, некоторые скептики считают, что БАК не принес никаких серьезных открытий, кроме обнаружения бозона Хиггса – элементарной частицы в Стандартной модели физики.

Теперь же, ученые надеются, что коллайдер с новым техническим оборудованием позволит засечь так называемую "суперсимметрию", - наличие парных частицы, которые ответят на главные вопросы современной физики, включая существование темной материи.

Стоит учесть, что работникам CERN не придется скучать во время технических работ, поскольку за 10 лет экспериментов, в БАК накопился массив данных, которые предстоит расшифровать и, возможно, найти в них новые революционные открытия.


Напомним, что многие считали запуск коллайдера в Женеве одной из угроз существования нашей планеты. Дескать, ускорение и столкновение заряженных частиц могло привести к созданию черной дыры и изменению гравитационного поля Земли.

Позже эксперты из Швейцарии опровергли предположения псевдоученых, доказав, что черные дыры могут появляться только на субатомном уровне и сразу же исчезать, а наличие “странной материи”, которая может искривить Землю, и вовсе является антинаучной теорией.

Вместо прогнозированного апокалипсиса, благодаря экспериментам в коллайдере, исследователи смогли открыть Бозон Хиггса, подтвердить существование многих мельчайших частиц и произвести ряд важнейших открытий в современной науке.


 
 
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Большой адронный коллайдер закрывают на два года.
 
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