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Аж не верится: в гродненской гимназии торжественно открыли памятник главному чекисту
В гродненской гимназии №6 торжественно открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Церемонию приурочили ко Дню сотрудника органов государственной безопасности,
Отлитый из бронзы бюст Феликса Дзержинского у школьного крыльца установили более тридцати лет назад. Сейчас памятник обновили.
На церемонии открытия заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович подчеркнул, что памятник Феликсу Дзержинскому здесь, в школе, — это важная часть воспитания патриотизма, исторической памяти и гражданской ответственности у учеников.
Фото Михаила ИСАЧЕНКО, Артема ТУРЛАЯ
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В гродненской гимназии №6 торжественно открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Церемонию приурочили ко Дню сотрудника органов государственной...
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