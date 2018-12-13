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Аж не верится: в гродненской гимназии торжественно открыли памятник главному чекисту

13.12.2018 21:56 — Разное | Партизан  
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В гродненской гимназии №6 торжественно открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Церемонию приурочили ко Дню сотрудника органов государственной безопасности, пишет «Гродненская правда».



Отлитый из бронзы бюст Феликса Дзержинского у школьного крыльца установили более тридцати лет назад. Сейчас памятник обновили.



На церемонии открытия заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович подчеркнул, что памятник Феликсу Дзержинскому здесь, в школе, — это важная часть воспитания патриотизма, исторической памяти и гражданской ответственности у учеников.

Фото Михаила ИСАЧЕНКО, Артема ТУРЛАЯ


 
 
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В гродненской гимназии №6 торжественно открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Церемонию приурочили ко Дню сотрудника органов государственной...
 
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