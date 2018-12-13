Аж не верится: в гродненской гимназии торжественно открыли памятник главному чекисту









Отлитый из бронзы бюст Феликса Дзержинского у школьного крыльца установили более тридцати лет назад. Сейчас памятник обновили.













На церемонии открытия заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович подчеркнул, что памятник Феликсу Дзержинскому здесь, в школе, — это важная часть воспитания патриотизма, исторической памяти и гражданской ответственности у учеников.



