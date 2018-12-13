﻿ Игорь Шлойдо: о слиянии "Минска" и "Динамо" сказать не могу ничего. В Мингорисполкоме никаких указаний не получали. 21.by
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Игорь Шлойдо: о слиянии "Минска" и "Динамо" сказать не могу ничего. В Мингорисполкоме никаких указаний не получали

13.12.2018 21:51 — Разное | Партизан  
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Руководитель "Минска" Игорь Шлойдо прокомментировал для корреспондента "Прессбола" слухи о возможном слиянии его команды с минским "Динамо".




До меня подобные слухи, конечно, доходят. Но ни один чиновник, руководитель, коллега пока не сказал, что есть такой вариант, пишет Прессбол. Интересовался в управлении спорта и туризма Мингорисполкома. Там тоже в неведении и никаких указаний не получали. Ни обсуждений, ни совещаний... А сам допускаю, что возможно все. Но о слиянии клубов сказать не могу ничего. Зачем комментировать слухи?


 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель "Минска" Игорь Шлойдо прокомментировал для корреспондента "Прессбола" слухи о возможном слиянии его команды с минским "Динамо".
 
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