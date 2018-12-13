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Игорь Шлойдо: о слиянии "Минска" и "Динамо" сказать не могу ничего. В Мингорисполкоме никаких указаний не получали
Руководитель "Минска" Игорь Шлойдо прокомментировал для корреспондента "Прессбола" слухи о возможном слиянии его команды с минским "Динамо".
До меня подобные слухи, конечно, доходят. Но ни один чиновник, руководитель, коллега пока не сказал, что есть такой вариант,
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Игорь Шлойдо: о слиянии "Минска" и "Динамо" сказать не могу ничего. В Мингорисполкоме никаких указаний не получали
Руководитель "Минска" Игорь Шлойдо прокомментировал для корреспондента "Прессбола" слухи о возможном слиянии его команды с минским "Динамо".
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