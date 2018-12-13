Мужчина застрял в трубе ресторана и провел в ней два дня

Фото: Alameda County Sheriff





Его спасли благодаря человеку, который услышал из пустующего китайского ресторана тихий голос, умоляющий о помощи, и позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия полицейские и пожарные определили, что голос доносится из металлической вентиляционной трубы, ведущей с крыши на кухню.





Внутри трубы оказался изможденный 29-летний мужчина, вымазанный жиром и маслом. Он не мог двигаться из-за тесноты и страдал от обезвоживания. Пожарным понадобилось около часа, чтобы извлечь его из вентиляции, после чего пострадавшего доставили в местную больницу на скорой помощи.





Зачем он полез в трубу, пока не установлено. В полиции не исключают, что мужчина пытался незаконно проникнуть в здание. «Мы проверили, это точно не Санта-Клаус», — цитирует The Independent сержанта Рей Келли, отвечающего в офисе шерифа округа Аламида за связи с общественностью.









В декабре сообщалось, что в США полиция задержала вора, который застрял в вентиляции. Местные жители услышали его вопли и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого в трубе на крыше пиццерии.



