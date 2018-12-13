ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина застрял в трубе ресторана и провел в ней два дня

13.12.2018 21:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В американском городе Сан-Лоренцо, штат Калифорния, внутри вентиляционной трубы застрял мужчина и не мог выбраться в течение двух дней. Об этом сообщается в посте, опубликованном на странице офиса шерифа округа Аламида в Facebook.

Фото: Alameda County Sheriff

Его спасли благодаря человеку, который услышал из пустующего китайского ресторана тихий голос, умоляющий о помощи, и позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия полицейские и пожарные определили, что голос доносится из металлической вентиляционной трубы, ведущей с крыши на кухню.

Внутри трубы оказался изможденный 29-летний мужчина, вымазанный жиром и маслом. Он не мог двигаться из-за тесноты и страдал от обезвоживания. Пожарным понадобилось около часа, чтобы извлечь его из вентиляции, после чего пострадавшего доставили в местную больницу на скорой помощи.

Зачем он полез в трубу, пока не установлено. В полиции не исключают, что мужчина пытался незаконно проникнуть в здание. «Мы проверили, это точно не Санта-Клаус», — цитирует The Independent сержанта Рей Келли, отвечающего в офисе шерифа округа Аламида за связи с общественностью.


В декабре сообщалось, что в США полиция задержала вора, который застрял в вентиляции. Местные жители услышали его вопли и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого в трубе на крыше пиццерии.


 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В американском городе Сан-Лоренцо, штат Калифорния, внутри вентиляционной трубы застрял мужчина и не мог выбраться в течение двух дней. Об этом сообщается в посте,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Архиепископ Артемий совершил литургию в храме деревни Волпа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика