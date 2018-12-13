"Союз нерушимый" всё ближе: Медведев предложил Беларуси перейти на российский рубль

Медведев предложил посмотреть на Союзное соглашение 1999 года. По его словам, есть два интеграционных сценария.





"Один — консервативный — при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создан на сегодняшний момент без повышения уровня интеграции до тех пределов — подчёркиваю, — которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года. Без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор", — пояснил российский премьер. Он добавил, что при этом продлится формирование Евразийского экономического союза, куда входят пять стран.





Второй вариант сотрудничества, по его словам, предполагает более плотную интеграцию: до границ, определённых Союзным договором 1999 года.









"Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счётной палаты — в том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этом случае можно проводить и единую налоговую политику, политику в области ценообразования, тарифообразования... Какой из этих вариантов выбрать, нужно обсуждать здесь и, конечно, на Высшем государственном совете, на уровне президентов двух стран", — заявил Медведев.





По его словам, Россия открыта для обсуждения обоих вариантов.



