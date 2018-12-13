Борисовский БАТЭ в меньшинстве переиграл ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы

Борисовский БАТЭ обыграл греческий ПАОК в стыковом матче Лиги Европы по футболу - 3:1. Таким образом, команда Алексея Баги вышла в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы.

На 19-й минуте счет открыл Скавыш. На 42-й минуте матча борисовчане заработали право на пенальти, который реализовал Сигневич. А уже в дополнительное время первого тайма тот же Сигневич сделал счет 3:0 в пользу борисовчан.

Второй тайм начался не столь радостно. Автор дубля Сигневич получил красную карточку за удар соперника локтем. А греческий клуб сократил счет – 1:3.

Подопечные Алексея Баги, несмотря на все возникшие сложности, выстояли, и оставили победу за собой – 3:1.

Таким образом, БАТЭ занял второе место в своей группе и вышел в плей-офф Лиги Европы по футболу.