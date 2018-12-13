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Запрещенный концерт. Российская группа провела в Минске подпольное шоу, несмотря на запрет
Сегодня в Минске должен был пройти концерт группы московских электронщиков IC3PEAK. Но за пару часов до выступления
Напомним, что в Беларуси, а в последнее время и в России, пошла волна срывов концертов рэп- и не только исполнителей — в струю попали и IC3PEAK. За последние недели силовики сорвали несколько выступлений электронного дуэта в России — якобы в их текстах
AFISHA.TUT.BY
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Сегодня в Минске должен был пройти концерт группы московских электронщиков IC3PEAK. Но за пару часов до выступления организаторы сообщили, что шоу в клубе «Брюгге»...
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