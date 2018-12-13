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Запрещенный концерт. Российская группа провела в Минске подпольное шоу, несмотря на запрет

14.12.2018 03:52 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минске должен был пройти концерт группы московских электронщиков IC3PEAK. Но за пару часов до выступления организаторы сообщили, что шоу в клубе «Брюгге» отменяется — Управление культуры Мингорисполкома отозвало выданное ранее гастрольное удостоверение. TUT.BY решил все-таки приехать к ожидающим группу фанатам, но неожиданно попал на подпольный концерт IC3PEAK. После 30-минутного выступления музыкантам отключили микрофоны, а их самих охрана сняла со сцены. Как это было — в нашем видео.

Напомним, что в Беларуси, а в последнее время и в России, пошла волна срывов концертов рэп- и не только исполнителей — в струю попали и IC3PEAK. За последние недели силовики сорвали несколько выступлений электронного дуэта в России — якобы в их текстах можно высмотреть «суицидальную направленность».

AFISHA.TUT.BY уже рассказывала, что группа IC3PEAK — дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева — электронщики из Тулы, которые до 2017 года пели английском. Сегодня их клипы собирают миллионы просмотров. В своем творчестве IC3PEAK  смешивает древнерусскую эстетику и сегодняшнюю общественно-политическую повестку, вовсю иронизируют над повальным брендированием в музыкальной индустрии, записывают фиты с рэперами, занимаются арт-акционизмом.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске должен был пройти концерт группы московских электронщиков IC3PEAK. Но за пару часов до выступления организаторы сообщили, что шоу в клубе «Брюгге»...
 
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