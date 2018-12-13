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Сборная Беларуси по хоккею с разгромного поражения от хозяев начала турнир в Норвегии

14.12.2018 00:17 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по хоккею проиграла в первом матче турнира MEGA Hockey Games команде Норвегии — 1:6 (0:3, 0:1, 1:2).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Исход матча был практически предрешен уже в первом тайме, когда в ворота белорусов влетели три безответные шайбы. Сначала Йоханнесен отличился в большинстве, затем Картеруд удвоил преимущество, а на последней минуте Линдстрем реализовал буллит.

В начале первого периода Ольсен сделал счет 4:0, а следующую шайбу пришлось ждать более 23 минут игрового времени. Автором пятого гола в матче стал Никита Феоктистов — 4:1. Увы, это была единственная шайба белорусов в матче. А вот норвежцы отличились еще дважды. Хага и Линдстрем сделали счет 6:1.

В пятницу белорусы сыграют с командой Франции (18.00), а в воскресенье — со сборной Венгрии (14.00).

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею проиграла в первом матче турнира MEGA Hockey Games команде Норвегии - 1:6 (0:3, 0:1, 1:2).
 
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