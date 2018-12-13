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Вместо 2 недель – 3 дня, а через год – онлайн: бизнесу будут выдавать кредиты мгновенно
14.12.2018 00:00 — Разное | Ежедневник
Теперь кредиты для белорусского малого и среднего бизнеса будут выдаваться в 5 раз быстрее. Всего 3 дня теперь понадобится с момента получения заявки до поступления денег на счет.
Подробности о новой системе кредитования рассказал Начальник управления обслуживания малого бизнеса Банка Москва-Минск Юрий Зайцев.
В декабре в банке завершился проект по модернизации процесса выдачи кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ). Он проводился совместно с Международной консалтинговой группой под кураторством Европейского банка реконструкции и развития.
Еще 2 года назад банк выдавал малому и среднему бизнесу всего 150 кредитов в год, а по итогам 2018 ожидается примерно 900 кредитов. Кредитный портфель МСБ в Банке за последние 2 года увеличился в 4 раза.
«Основная проблема при кредитовании МСБ – у клиентов не всегда есть полная финансовая информация, необходимая для классического финансового анализа, – поясняет Юрий Зайцев. – Не все составляют бухгалтерские балансы, а часть малого бизнеса работает на упрощенной системе налогообложения. Как оценить кредитный риск – главная проблема в таких условиях. С одной стороны, есть клиент, которому нужны деньги, с другой стороны, есть банк, который должен провести финансовый анализ и понять вернется кредит или нет.
В банке были внедрены ряд инновационных изменений.
«Все это мы делаем с одной целью – сделать кредиты для МСБ более доступными, – уточняет Юрий Зайцев. – Если раньше заявку рассматривали 14 дней, то теперь отдельные кредиты выдаются за 3 дня. И наша цель к концу 2019 года – сократить этот срок до одного дня через переход в онлайн-кредитование».
В банке осознают, что у предпринимателя или владельца небольшой компании много повседневных задач и отдельных специалистов на их выполнение возможности взять нет. «Поэтому, если у бизнесмена созрела идея купить грузовик для перевозок, то банк должен быстро помочь эту идею реализовать. Потому что пройдет 2 недели, ситуация поменяется и грузовик уже будет не нужен. Скорость в малом бизнесе – это самый важный фактор» – уверен Юрий Зайцев.
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Теперь кредиты для белорусского малого и среднего бизнеса будут выдаваться в 5 раз быстрее. Всего 3 дня теперь понадобится с момента получения заявки до...
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