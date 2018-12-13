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Вместо 2 недель – 3 дня, а через год – онлайн: бизнесу будут выдавать кредиты мгновенно

14.12.2018 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Вместо 2 недель – 3 дня, а через год – онлайн: бизнесу будут выдавать кредиты мгновенно

Теперь кредиты для белорусского малого и среднего бизнеса будут выдаваться в 5 раз быстрее. Всего 3 дня теперь понадобится с момента получения заявки до поступления денег на счет.

Подробности о новой системе кредитования рассказал Начальник управления обслуживания малого бизнеса Банка Москва-Минск Юрий Зайцев.

В декабре в банке завершился проект по модернизации процесса выдачи кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ). Он проводился совместно с Международной консалтинговой группой под кураторством Европейского банка реконструкции и развития.

Еще 2 года назад банк выдавал малому и среднему бизнесу всего 150 кредитов в год, а по итогам 2018 ожидается примерно 900 кредитов. Кредитный портфель МСБ в Банке за последние 2 года увеличился в 4 раза.

«Основная проблема при кредитовании МСБ – у клиентов не всегда есть полная финансовая информация, необходимая для классического финансового анализа, – поясняет Юрий Зайцев. – Не все составляют бухгалтерские балансы, а часть малого бизнеса работает на упрощенной системе налогообложения. Как оценить кредитный риск – главная проблема в таких условиях. С одной стороны, есть клиент, которому нужны деньги, с другой стороны, есть банк, который должен провести финансовый анализ и понять вернется кредит или нет.

В банке были внедрены ряд инновационных изменений.

  1. Разработана отдельная продуктовая линейка для МСБ, которая включает в себя кредиты, лизинг, факторинг и гарантии, которая полностью закрывает все потребности клиентов в финансировании. Независимо от того, какой кредит хочет получить клиент, он собирает один пакет документов. И общается по всем вопросам с одним кредитным экспертом. Он же поможет определиться с выбором кредита, расскажет подробно про условия.
  2. Внедрена скоринговая модель для МСБ. Теперь в банке быстро принимают решение по кредитной заявке – до 3 рабочих дней по кредитам до 70 000 руб. и до 5 дней для остальных. Максимально возможная сумма кредита по этой системе – 367 тыс руб.
  3. Новые европейские практики оценки бизнеса клиента. «Мы глубже стали изучать бизнес клиентов. При анализе бизнеса используем в том числе основные подходы и трансформацию отчетности по МСФО. Все это позволяет клиенту рассчитывать на бОльшие кредитные лимиты».
  4. Создан институт кредитных экспертов. По вопросам финансирования клиент обращается к кредитному эксперту, который подберет подходящий вариант финансирования и окажет консультационную поддержку при сборе пакета документов. В Банке идет постоянное их обучение с целью повышения уровня экспертизы.

«Все это мы делаем с одной целью – сделать кредиты для МСБ более доступными, – уточняет Юрий Зайцев. – Если раньше заявку рассматривали 14 дней, то теперь отдельные кредиты выдаются за 3 дня. И наша цель к концу 2019 года – сократить этот срок до одного дня через переход в онлайн-кредитование».

В банке осознают, что у предпринимателя или владельца небольшой компании много повседневных задач и отдельных специалистов на их выполнение возможности взять нет. «Поэтому, если у бизнесмена созрела идея купить грузовик для перевозок, то банк должен быстро помочь эту идею реализовать. Потому что пройдет 2 недели, ситуация поменяется и грузовик уже будет не нужен. Скорость в малом бизнесе – это самый важный фактор» – уверен Юрий Зайцев.

 
Теги: Минск
 
 
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