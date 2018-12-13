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На 1 января 2019 года нам прогнозируют до +11 - почти лето!
14.12.2018 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Конечно, это ещё, как говорится, "вилами по воде писано", но лучше бы санками по снежку или коньками по лёдику. А так-то, похоже, январь будет совсем не снежным и далеко не холодным.
Особенно впечатляет 1 января - до +11 днём. Какое уж тут новогоднее настроение... Подобное положение может радовать тех, кто много платит за коммунальные услуги - отопление нынче не из дешёвого удовольствия. Глобальное потепление сказывается и в Бресте. Нужно ли что-то менять?
Говорят, скоро в Бресте совсем не будет зимы. Не верите?
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Конечно, это ещё, как говорится, "вилами по воде писано", но лучше бы санками по снежку или коньками по лёдику. А так-то, похоже, январь будет совсем не снежным и далеко...
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