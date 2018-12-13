|
Как Брест провёл 13 декабря вместе с Дмитрием Медведевым (спойлер - постоял в пробках)
14.12.2018 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Как уже всем, наверное, известно, сегодня, 13 декабря 2018 года в Брест приехал (точнее, прилетел в аэропорт на самолёте)
Информация
Каждый раз создавались условия для беспрепятственного движения - проезд для транспорта заранее полностью блокировали, и тут уже была не просто "зелёная улица" по светофорам, как это обычно происходит, а совершенно свободный и подготовленный проезд без препятствий.
Чтобы достичь этого, все сотрудники, которые несли службу на перекрёстках, вынуждены были находиться на местах до самого позднего вечера (около 20.30 кортеж покинул Брест и направился в сторону аэропорта).
Приходилось ждать... Само движение кортежа было непродолжительным, но вот то, что заранее останавливали всё движение - да, вызывало проблемы. Честно говоря, с приездом нашего, родного, президента было меньше затруднений. Что поделать - гость, надо уделять больше внимания.
Хорошая новость - высокопоставленный посетитель города над Бугом убыл в аэропорт, и возвращается домой, в Москву. Всем спасибо, все свободны... Жаль только, что с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как уже всем, наверное, известно, сегодня, 13 декабря 2018 года в Брест приехал (точнее, прилетел в аэропорт на самолёте) Дмитрий Медведев. С самого утра по городу и за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)