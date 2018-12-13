 Как Брест провёл 13 декабря вместе с Дмитрием Медведевым (спойлер - постоял в пробках)

Как уже всем, наверное, известно, сегодня, 13 декабря 2018 года в Брест приехал (точнее, прилетел в аэропорт на самолёте) Дмитрий Медведев . С самого утра по городу и за его пределами буквально на каждом углу - по сотруднику, который должен был в случае необходимости оказать помощь для беспрепятственного прохождения кортежа.



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Информация о перекрытии улиц появилась ещё вчера , 12 декабря, но полностью на себе удалось ощутить всё это только сегодня, 13-го. Кортеж ездил в основном по Варшавскому шоссе, Пионерской (отобедали на Рынькавке), вокруг крепости, в центре на Ленина.



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Каждый раз создавались условия для беспрепятственного движения - проезд для транспорта заранее полностью блокировали, и тут уже была не просто "зелёная улица" по светофорам, как это обычно происходит, а совершенно свободный и подготовленный проезд без препятствий.

Чтобы достичь этого, все сотрудники, которые несли службу на перекрёстках, вынуждены были находиться на местах до самого позднего вечера (около 20.30 кортеж покинул Брест и направился в сторону аэропорта).

Приходилось ждать... Само движение кортежа было непродолжительным, но вот то, что заранее останавливали всё движение - да, вызывало проблемы. Честно говоря, с приездом нашего, родного, президента было меньше затруднений. Что поделать - гость, надо уделять больше внимания.



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Хорошая новость - высокопоставленный посетитель города над Бугом убыл в аэропорт, и возвращается домой, в Москву. Всем спасибо, все свободны... Жаль только, что с налоговым маневром пока не удалось договориться. А то ведь мы согласны потерпеть и ещё денёк, если надо, для дела конечно, а не просто так, покататься.