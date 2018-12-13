«Открытый разговор»: по вопросу кап мнение стоматологов и информация агентства ОБС расходятся

В рамках рубрики «Открытый разговор» случчанка Т., пожелавшая не называть своего имени, высказалась о «чудо-капах». Речь о тех самых тренажёрах для прикуса, которые предлагают приобрести после осмотра детей в школах.

Т.:

— Сейчас в нашей стране всерьез озаботились проблемой здоровья школьников. Программы следуют за программами. Сначала это воспринималось, как очередной указ со стороны властей и не более того, а когда дело коснулось родителей, как видим, начались проблемы и даже возмущения.

Еще раз напоминаем вам, уважаемые товарищи (или господа) родители! Вы и только вы несете ответственность за здоровье вашего чада. Без вашего на то согласия сейчас в школе не сделают с ребенком ничего, все осмотры, даже самые примитивные проходят после получения согласия законных представителей.

Зубы, к сожалению, у нас не в почете. Вернее, их здоровье. Попросите десяток своих знакомых улыбнуться. Сколько искренних широких улыбок будет вам ответом? Одна? Две? Почему? Ответ лежит на поверхности, все равно! Картошку и так съедим, верно?

Зубы же подрастающего поколения и вовсе отдельная тема для обсуждения. На платного стоматолога денег, как ни странно, жаль, а бесплатные просто не справляются физически с потоком детей. Особенно это касается ортодонтии, детей с неправильным развитием прикуса довольно много.

Что сложного изучить пристально информацию о методах коррекции зубов? Сейчас не составляет особого труда заглянуть на профосмотр к стоматологу. Сложно? Лучше в "Евроопте" корзинку на 100 рублей затарить. Времени нет? Ну да, сериал или шоу по телевизору куда нужнее вашему ребенку для его здоровья и развития.

Стоматологам известно как минимум три способа коррекции неправильного развития строения челюсти. И, открыть вам тайну? Стоматологическими капами пользуются уже лет десять.

Наряду с пластинами и брекетами, тренажеры для прикуса стоматологи используют уже давно, опробованы они не на одном поколении детей и при правильном использовании дают хорошие результаты. Это информация от стоматологов.

От "агентства ОБС" (одна бабка сказала) мы получаем другую информацию... "А это можно исправить при помощи чудо-капы, которую их фирма изготовит индивидуально по тому отпечатку и пришлет мне по почте. Цена вопроса 50 рублей. Чуть не купилась, сумма-то сравнительно небольшая. Смутила индивидуальность изготовления по одному отпечатку, и голос девушки, бодрый, юный, как у продавцов фильтров, одеял и т.д."

Очень сомневаюсь, что именно у этой мамы дома нет всего набора одеял за огромные тысячи и фильтров, потому как ненависть к продавцам таких продуктов абсолютно не наигранна, а, скорее, выстрадана на собственном опыте.

Остается только посочувствовать вот таким родителям, которые, не попытавшись даже разобраться в вопросе, строчат, можно сказать, клеветнические и ставящие под сомнение честность производителей кап, комментарии. И даже статьи на таком большом и читаемом для города портале.

Не менее странно также и то, что невежество масс в данном случае просто переходит мыслимые и немыслимые границы. Вы вообще реально представляете какую огромную работу по поддержке здоровья детей проводит наше государство?

На школу возложена огромная ответственность, если не сказать ноша. Правила дорожного движения - учат в школе и контролируют, как ребенок, идет домой тоже учителя. Пожарники приходят с лекциями. Прививки от всех возможных инфекций тоже контролирует школа. Даже диету с вашими детьми поддерживают по указанию врача.

Теперь вот взялись за здоровье зубов. Младшие дети даже уже чистят зубы в школе, чтобы вы, дорогие родители, не перетрудились вдруг, контролируя чистку зубов с утра.

Что же остается на долю родителей? Мелочи... посидеть Вконтакте и одноклассниках и полить грязью систему образования, здравоохранения и иже с ними.

А система образования? Она будет и дальше продолжать заботиться о здоровье ваших детей.



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