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«Колядки в Купаловом доме». Белорусский фонд устроил праздник для детей-сирот
14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусский детский фонд провел благотворительную акцию для детей-сирот, а также ребят из многодетных и приемных семей, передает телеканал «МИР 24».
Праздник прошел в Государственном литературном музее Янки Купалы. В зрительном зале присутствовали около 50 детей из разных областей страны. Артисты познакомили ребят с традициями колядования. Но главное, рассказали, как приручить козу. Это традиция такая – колядовать с козой, символом плодородия и богатства.
«Окунуться в историю и узнать, как проходили эти праздники, колядки сто лет назад очень интересно не только для детей, но и для взрослых», – поделилась заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.
После завершения спектакля ребята отправились в Беловежскую пущу в гости к Деду Морозу.
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Праздник прошел в Государственном литературном музее Янки Купалы. В зрительном зале присутствовали около 50 детей из разных областей страны.
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