«Колядки в Купаловом доме». Белорусский фонд устроил праздник для детей-сирот

Белорусский детский фонд провел благотворительную акцию для детей-сирот, а также ребят из многодетных и приемных семей, передает телеканал «МИР 24».

Праздник прошел в Государственном литературном музее Янки Купалы. В зрительном зале присутствовали около 50 детей из разных областей страны. Артисты познакомили ребят с традициями колядования. Но главное, рассказали, как приручить козу. Это традиция такая – колядовать с козой, символом плодородия и богатства.

«Окунуться в историю и узнать, как проходили эти праздники, колядки сто лет назад очень интересно не только для детей, но и для взрослых», – поделилась заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

После завершения спектакля ребята отправились в Беловежскую пущу в гости к Деду Морозу.