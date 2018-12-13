Минск, готовясь к Европейским играм, использует опыт Олимпиады-2014 и ЧМ-2018

В Беларуси в преддверии вторых Европейских игр провели пресс-тур по спортивным объектам для журналистов и блогеров.

Гостям показали «Минск-арену» и стадион «Динамо». На обновленном стадионе гостей встретил символ спортивного праздника – лисенок Лесик. Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассказал, что при подготовке ко вторым Европейским играм в республике используют опыт Олимпиады 2014 года и недавнего чемпионата мира по футболу в России.

«Наши представители были в разных городах во время проведения чемпионата мира по футболу. И по всем направлениям деятельности, начиная от вопроса обеспечения безопасности заканчивая вопросами организации мероприятия, мы изучали, общались с коллегами, смотрели, как это реально на местности организовано. И этот опыт будем воплощать», – отметил Ковальчук.

Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Они будут соревноваться в 15 видах спорта.