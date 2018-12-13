Назвали неожиданный фактор, который стимулирует рост волос





Американские ученые из Гарвардского университета обнаружили нервы и мышцы, участвующие в появлении гусиной кожи, стимулируют стволовые клетки кожи к созданию волосяных фолликулов, а также рост волос.

Об этом открытии исследователи сообщили на встрече Американского общества клеточной биологии и Европейской организации микробиологии.

«Гусиная кожа», то есть небольшие пузырьки у основания волосяного покрова на коже млекопитающих, появляется невольно, когда, например, животному холодно или оно переживает сильное эмоциональное возбуждение.

За это отвечают небольшие специальные мышцы, соединенные с каждой волосяной луковицей. Ими управляют нервы, которые являются частью симпатической нервной системы, которая отвечает за бессознательные действия (изменение размера зрачка при изменении освещения, пульс).

Ученые выяснили, что эти нервы расположены в непосредственной близости от стволовых клеток, которые могут превращаться в новые волосяные луковицы. Обычно нервы окутаны в защитную миелиновую оболочку, но в случае волосяных луковиц нервы расположены в стволовых клетках в обнаженном виде, как провода без изоляции. Более того, оказалось, что нервы выделяют гормон норадреналин, который нужен для роста волос.

Вывод ученых: «гусиная кожа» активизирует рост волос и ускоряет его.