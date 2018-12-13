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При столкновении автомобиля и микроавтобуса в Минске пострадали водитель и два пассажира
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Водителя машины и двух пассажиров микроавтобуса доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, механические повреждения получил автомобиль еще одного участника дорожного движения – он наехал на элементы кузова, отломившиеся при аварии.
По факту ДТП проводится проверка.
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