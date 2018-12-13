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При столкновении автомобиля и микроавтобуса в Минске пострадали водитель и два пассажира

14.12.2018 00:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Три человека пострадали в результате аварии в Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Автомобиль, поворачивая с улицы Горецкого на Мазурова, столкнулся с маршруткой.

Водителя машины и двух пассажиров микроавтобуса доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, механические повреждения получил автомобиль еще одного участника дорожного движения – он наехал на элементы кузова, отломившиеся при аварии.

По факту ДТП проводится проверка.

При столкновении автомобиля и микроавтобуса в Минске пострадали водитель и два пассажира

При столкновении автомобиля и микроавтобуса в Минске пострадали водитель и два пассажира
 
 
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Новости Беларуси. Три человека пострадали в результате аварии в Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Автомобиль, поворачивая с улицы...
 
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