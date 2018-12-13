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Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте
Новости Беларуси. Отмена роуминга и взаимное признание виз. Актуальные вопросы интеграции обсудили во время Совмина Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке дня свыше 20 актуальных тем. Среди них – торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере машиностроения и АПК. Отдельное внимание – формированию бюджета и развитию бизнеса. Корреспондент Юлия Бешанова с подробностями из Бреста.
Юлия Бешанова, СТВ:
Премьеры Союзного государства встречаются в Бресте. В городе, где тесно переплетены судьбы двух народов. Потому и заседание Совмина начинается не протокольно – с посещения и возложения венков к Вечному огню в Брестской крепости.
Общая память – самый надежный фундамент, на котором строится здание Союзного государства. История не раз подтверждала истину – любые испытания проще преодолеть вместе.
Экскурсия по экспозиции «Музей войны – территория мира» – наглядное подтверждение принципа, о котором не раз заявляли на самом высоком уровне. Фальсификация истории недопустима.
После экскурсии – протокольная встреча. На традиционное фото для прессы буквально несколько минут. Намек на предстоящую большую работу.
Ожидаемо, в диалоге два основных вектора – социальный и экономический. Ключевые показатели Союзного государства выглядят оптимистично, но чувствительные темы всё так же актуальны. Как в зеркале отражаются проблемы всей евразийской интеграции.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Взаимный товарооборот растет. За 10 месяцев 2018 года он вплотную приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов. Резервы да и инструменты есть. И здесь в помощь и заработавший в 2018 году Таможенный кодекс, и договоренности, к которым пришли президенты на встрече в Санкт-Петербурге в формате Высшего совета Евразийского экономического союза. Задача номер один – снимать барьеры в торговле. Но Союзное государство может упереться в так называемый «хрустальный потолок». И здесь может быть два сценария развития событий.
Дмитрий Медведев, председатель правительства России:
Сегодня в Союзном государстве работает порядка десятка программ. Среди основных – сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. В режиме запуска – проект создания базы генетических центров для выведения собственных пород крупного рогатого скота. Решен вопрос с электронным контролем качества продукции АПК.
По итогу заседания подписали почти три десятка документов – от экономического до культурного и социального сотрудничества.
Вместе с тем самое ожидаемое и обсуждаемое в кулуарах и медиа-пространства соглашение о взаимном признании виз участники совещания не подписали. Аналог евросоюзного шенгена на два государства позволит свободно путешествовать по Союзу, имея визу всего одной страны.
Сергей Румас:
Особое внимание на Совмине – вопросам безопасности. Обсудили дальнейшие шаги по противодействию терроризму.
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Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте
Новости Беларуси. Отмена роуминга и взаимное признание виз. Актуальные вопросы интеграции обсудили во время Совмина Союзного государства, сообщили в программе...
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