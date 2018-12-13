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Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

14.12.2018 00:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отмена роуминга и взаимное признание виз. Актуальные вопросы интеграции обсудили во время Совмина Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке дня свыше 20 актуальных тем. Среди них – торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере машиностроения и АПК. Отдельное внимание – формированию бюджета и развитию бизнеса. Корреспондент Юлия Бешанова с подробностями из Бреста.

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Юлия Бешанова, СТВ:
К рассмотрению Союзного Совмина было подготовлено 25 вопросов. Все они так или иначе охватывают абсолютно весь спектр белорусско-российского сотрудничества. Звучали фразы «Сверить часы», «Синхронизировать направления движения». Ведь участники Совмина подводили итоги работы за год и обсуждали планы.

Премьеры Союзного государства встречаются в Бресте. В городе, где тесно переплетены судьбы двух народов. Потому и заседание Совмина начинается не протокольно – с посещения и возложения венков к Вечному огню в Брестской крепости.

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Общая память – самый надежный фундамент, на котором строится здание Союзного государства. История не раз подтверждала истину – любые испытания проще преодолеть вместе.

Экскурсия по экспозиции «Музей войны – территория мира» – наглядное подтверждение принципа, о котором не раз заявляли на самом высоком уровне. Фальсификация истории недопустима.

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

После экскурсии – протокольная встреча. На традиционное фото для прессы буквально несколько минут. Намек на предстоящую большую работу.

Ожидаемо, в диалоге два основных вектора – социальный и экономический. Ключевые показатели Союзного государства выглядят оптимистично, но чувствительные темы всё так же актуальны. Как в зеркале отражаются проблемы всей евразийской интеграции.

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Мы медленно движемся по решению важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов. Это и ограничение Россельхознадзором доступа на российский рынок продукции белорусского агропромышленного комплекса, запрет на участие белорусских предприятий в системах государственных закупок для нужд обороны и безопасности, ограничение на участие в российских программах субсидирования закупок сельхотехники.

Взаимный товарооборот растет. За 10 месяцев 2018 года он вплотную приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов. Резервы да и инструменты есть. И здесь в помощь и заработавший в 2018 году Таможенный кодекс, и договоренности, к которым пришли президенты на встрече в Санкт-Петербурге в формате Высшего совета Евразийского экономического союза. Задача номер один – снимать барьеры в торговле. Но Союзное государство может упереться в так называемый «хрустальный потолок». И здесь может быть два сценария развития событий.

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Дмитрий Медведев, председатель правительства России:
Один консервативный при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано на сегодняшний момент, без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор. При этом мы продолжим формирование Евразийского экономического союза на пять стран.

Объем бюджета Союзного государства Беларуси и России планируется увеличить

Сегодня в Союзном государстве работает порядка десятка программ. Среди основных – сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. В режиме запуска – проект создания базы генетических центров для выведения собственных пород крупного рогатого скота. Решен вопрос с электронным контролем качества продукции АПК.

По итогу заседания подписали почти три десятка документов – от экономического до культурного и социального сотрудничества.

Вместе с тем самое ожидаемое и обсуждаемое в кулуарах и медиа-пространства соглашение о взаимном признании виз участники совещания не подписали. Аналог евросоюзного шенгена на два государства позволит свободно путешествовать по Союзу, имея визу всего одной страны.

Отмена роуминга и взаимное признание виз. Румас и Медведев приняли участие в Совмине Союзного государства в Бресте

Сергей Румас:
Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим, и соглашение будет готово к подписанию.

Особое внимание на Совмине – вопросам безопасности. Обсудили дальнейшие шаги по противодействию терроризму.
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Отмена роуминга и взаимное признание виз. Актуальные вопросы интеграции обсудили во время Совмина Союзного государства, сообщили в программе...
 
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