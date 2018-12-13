Одни банки подняли ставки, другие - понизили: куда нести белорусские рубли на короткие сроки

FINANCE.TUT.BY пристально следит за ставками по вкладам в белорусских банках и выбирает для вас наиболее выгодные предложения на данный момент. В сегодняшнем обзоре — короткие вклады в белорусских рублях сроком на месяц и на год.
Вклады до 35 дней
Что изменилось за месяц: в Беларусбанке разместить белорусские рубли на месяц, к сожалению, не получится, зато появился новый «короткий» депозит — в Банке ВТБ (Беларусь) сроком на 35 дней со ставкой 9,2% годовых.
Кроме того, на 0,2% процента поднял ставку Банк БелВЭБ и на 3,2% годовых Идея Банк.
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
9,2%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 1 плюс
9,2%
безотзывный
МТБанк
МТБелки online
4,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
9,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
5,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
9,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк
«Онл@йн-1»
8%
отзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,1%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
9%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
Банк, вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
9,2%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 1 плюс
9,2%
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
9,2%
безотзывный
МТБанк
МТБелки online
4,5%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
5,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
9,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк
«Онл@йн-1»
8%
отзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,1%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
9%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
Вклады до 400 дней
Хорошие новости для тех, кто планирует приумножить свои доходы к 2020 году. В категории вкладов на год ставки повысили Беларусбанк (сразу на 5% годовых) и БТА Банк (на 2,15% годовых). При этом, несмотря на столь большие поднятия ставок, есть и те, кто существенно их снизил: Банк Решение — на 2%, РРБ Банк — на 4% и Франсабанк — на 0,5% годовых.
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
12,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 12
8,05%
отзывный
МТБанк
МТБелки online
11,5%
безотзывный
РРБ-Банк
Infinite Плюс
8,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Урожайный
12,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
12,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Прогрессивный
12,5%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
10,35%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
10%
безотзывный
БТА Банк
РастиVклад
12,5%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
10,5%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
10,3%
безотзывный
Паритетбанк
Оптимальный
10,35%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12,5%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
12,5%
безотзывный
Технобанк
Максимум
12,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Симфония
12,5%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
12,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 12
8,05%
отзывный
МТБанк
МТБелки online
11,5%
безотзывный
РРБ-Банк
Infinite Плюс
8,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Урожайный
12,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
12,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Прогрессивный
12,5%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
10,35%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
10%
безотзывный
БТА Банк
РастиVклад
12,5%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
10,5%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
10,3%
безотзывный
Паритетбанк
Оптимальный
10,35%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12,5%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
12,5%
безотзывный
Технобанк
Максимум
12,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Симфония
12,5%
безотзывный
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