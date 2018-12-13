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Одни банки подняли ставки, другие - понизили: куда нести белорусские рубли на короткие сроки

14.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY пристально следит за ставками по вкладам в белорусских банках и выбирает для вас наиболее выгодные предложения на данный момент. В сегодняшнем обзоре — короткие вклады в белорусских рублях сроком на месяц и на год.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады до 35 дней

Что изменилось за месяц: в Беларусбанке разместить белорусские рубли на месяц, к сожалению, не получится, зато появился новый «короткий» депозит — в Банке ВТБ (Беларусь) сроком на 35 дней со ставкой 9,2% годовых.

Кроме того, на 0,2% процента поднял ставку Банк БелВЭБ и на 3,2% годовых Идея Банк.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

9,2%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 1 плюс

9,2%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

4,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

9,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

5,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

9,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк

«Онл@йн-1»

8%

отзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,1%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

9%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

Банк, вклад

Ставка

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

9,2%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 1 плюс

9,2%

безотзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

9,2%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

4,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

5,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

9,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк

«Онл@йн-1»

8%

отзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,1%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный
   
   

Банк Москва-Минск

Оптимальный

9%

безотзывный
   

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

Вклады до 400 дней

Хорошие новости для тех, кто планирует приумножить свои доходы к 2020 году. В категории вкладов на год ставки повысили Беларусбанк (сразу на 5% годовых) и БТА Банк (на 2,15% годовых). При этом, несмотря на столь большие поднятия ставок, есть и те, кто существенно их снизил: Банк Решение — на 2%, РРБ Банк — на 4% и Франсабанк — на 0,5% годовых.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 12

8,05%

отзывный

МТБанк

МТБелки online

11,5%

безотзывный

РРБ-Банк

Infinite Плюс

8,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Урожайный

12,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,35%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10%

безотзывный

БТА Банк

РастиVклад

12,5%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

10,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

10,3%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,35%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Технобанк

Максимум

12,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 12

8,05%

отзывный

МТБанк

МТБелки online

11,5%

безотзывный

РРБ-Банк

Infinite Плюс

8,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Урожайный

12,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,35%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10%

безотзывный

БТА Банк

РастиVклад

12,5%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

10,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

10,3%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,35%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Технобанк

Максимум

12,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Данный материал публикуется исключительно в ознакомительных целях и не несет в себе рекламного характера или желания выстроить рейтинговую таблицу. Мы лишь находим самые выгодные ставки в каждом из действующих банков, чтобы вы могли разместить свои средства с наибольшей выгодой.

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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В сегодняшнем обзоре - короткие вклады в белорусских рублях сроком на месяц и на год.
 
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