Одни банки подняли ставки, другие - понизили: куда нести белорусские рубли на короткие сроки

FINANCE.TUT.BY пристально следит за ставками по вкладам в белорусских банках и выбирает для вас наиболее выгодные предложения на данный момент. В сегодняшнем обзоре — короткие вклады в белорусских рублях сроком на месяц и на год.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады до 35 дней

Что изменилось за месяц: в Беларусбанке разместить белорусские рубли на месяц, к сожалению, не получится, зато появился новый «короткий» депозит — в Банке ВТБ (Беларусь) сроком на 35 дней со ставкой 9,2% годовых.

Кроме того, на 0,2% процента поднял ставку Банк БелВЭБ и на 3,2% годовых Идея Банк.

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

9,2% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 1 плюс

9,2% безотзывный МТБанк МТБелки online

4,5% безотзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC

9,2% безотзывный Белагропромбанк @гро

5,5% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

9,2% безотзывный БПС-Сбербанк «Онл@йн-1»

8% отзывный БТА Банк БТА Мини

9,1% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

9% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9% безотзывный Технобанк е-Соло

8% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,2% отзывный

Банк, вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

9,2% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 1 плюс

9,2% безотзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC

9,2% безотзывный МТБанк МТБелки online

4,5% безотзывный Белагропромбанк @гро

5,5% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

9,2% безотзывный БПС-Сбербанк «Онл@йн-1»

8% отзывный БТА Банк БТА Мини

9,1% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

9% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9% безотзывный Технобанк е-Соло

8% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,2% отзывный

Вклады до 400 дней

Хорошие новости для тех, кто планирует приумножить свои доходы к 2020 году. В категории вкладов на год ставки повысили Беларусбанк (сразу на 5% годовых) и БТА Банк (на 2,15% годовых). При этом, несмотря на столь большие поднятия ставок, есть и те, кто существенно их снизил: Банк Решение — на 2%, РРБ Банк — на 4% и Франсабанк — на 0,5% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

12,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12

8,05% отзывный МТБанк МТБелки online

11,5% безотзывный РРБ-Банк Infinite Плюс

8,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

12,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

12,5% безотзывный Беларусбанк Урожайный

12,5% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

10,35% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

10% безотзывный БТА Банк РастиVклад

12,5% безотзывный Банк Решение Формула успеха

10,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

10,3% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10,35% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,5% безотзывный Технобанк Максимум

12,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,5% безотзывный

Банк, вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

12,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12

8,05% отзывный МТБанк МТБелки online

11,5% безотзывный РРБ-Банк Infinite Плюс

8,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

12,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

12,5% безотзывный Беларусбанк Урожайный

12,5% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

10,35% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

10% безотзывный БТА Банк РастиVклад

12,5% безотзывный Банк Решение Формула успеха

10,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

10,3% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10,35% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,5% безотзывный Технобанк Максимум

12,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,5% безотзывный

Данный материал публикуется исключительно в ознакомительных целях и не несет в себе рекламного характера или желания выстроить рейтинговую таблицу. Мы лишь находим самые выгодные ставки в каждом из действующих банков, чтобы вы могли разместить свои средства с наибольшей выгодой.

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