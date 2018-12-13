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«Не хотела оставаться в браке только из-за страха». Дженнифер Энистон рассказала о разводах и материнстве

14.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Героиней обложки глянцевого журнала Elle в декабре стала обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми» Дженнифер Энистон. В этом году Дженнифер рассталась со своим мужем Джастином Терру и пережила лавину слухов о воссоединении с Брэдом Питтом. В интервью журналу она рассказала про отношение к разводам и к тому, почему так и не стала матерью. Редакция LADY.TUT.BY выбрала яркие цитаты. 

«Мы живем в обществе, которое постоянно посылает женщинам сообщения: к такому-то возрасту ты должна быть замужем, а во столько-то у тебя должны быть дети. Но это сказка, рамка, из которой мы пытаемся вырваться».

«Я никогда не была ребенком, который сидел без дела и грезил о свадьбе. Я не мечтала об этом. Когда мне впервые сделали предложение, то чувствовала, что это чуждо мне».

«Мне кажется, мои браки были счастливыми. Когда они подходили к концу, мы расставались, чтобы оставаться счастливыми. Иногда счастье перестает существовать в рамках сделанного ранее соглашения. Конечно, это потрясения и не каждое мгновение было легким, но нам дана только одна жизнь, и я не хотела оставаться в браке только из-за страха».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elle Magazine (@elleusa)

«Некоторые просто созданы для того, чтобы быть женами и воспитывать детей. Не знаю, насколько это подходит мне. Но еще неизвестно, что ждет меня в будущем, если говорить о детях и отношениях? Теперь с помощью научных чудес мы способны делать то, что обычно происходит раньше».

 
 
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