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«2018-й я встретила в роддоме». Первые истории проекта «Мой яркий Новый год»

14.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Вместе с сетью «Зеленая аптека» мы продолжаем конкурс «Мой яркий Новый год». Напомним, что в рамках проекта читательницы рассказывают о своей самой интересной встрече праздника. В конце материала вы найдете голосование: та участница, чью историю из этих трех признают лучшей, получит корзинку косметики.

Из Беларуси в «Арктику»

Свою романтическую историю нам рассказала читательница Ксения:

— Моя незабываемая встреча Нового года случилась в далеком 1990-м. Мне было 20 лет, я была замужем, а мой муж Саша ходил в море. Накануне Нового года (вроде бы 28−29 декабря) он вернулся в Мурманск из рейса, но прилететь в Минск не мог, так как купить билет в то время было очень проблематично. После утреннего разговора с ним по телефону в почтовом отделении связи я шла домой расстроенная и чуть не плакала, ведь было понятно, что он остается в Мурманске и будет встречать праздник в гостинице «Арктика».

Чем ближе я подходила к дому, тем сильней во мне росла решимость во что бы то ни стало встречать Новый год вместе. Первым делом я нашла номер телефона диспетчерской аэропорта, потом узнала, что на сегодня есть рейс на Мурманск (вроде около 16.45). Мне сказали, что билетов нет. Однако я начала судорожно собираться в дорогу. Нужно сказать, что жила не в Минске, поэтому добираться пришлось на попутках. Однако звезды сошлись, и я благополучно приехала в аэропорт. Не буду рассказывать, как добивалась билета, скольких людей пришлось задействовать. Скажу только, что за 15 минут до окончания посадки я держала в руках билет на заветный рейс!

Самое интересное началось после, ведь тогда не было мобильных телефонов и узнать о моей сумасшедшей выходке муж не мог. Кое-как из аэропорта я добралась до гостиницы «Арктика», причем в Мурманске до этого я никогда не была. Пришла на рецепцию, узнала, где именно живет мой муж. Выяснилось, что он поселился в двухместном номере с каким-то мужчиной, но прямо сейчас их нет. Я показала свой паспорт, где было написано, что я его жена, попросила меня заселить в этот номер, а второго мужчину мы договорились переселить в другой.

Не успела распаковать в номере сумку, как услышала голоса. Открываю дверь и вижу мужа с каким-то мужчиной. Позже оказалось, что это был его напарник по рейсу, который знал, что Саша был женат, но совсем не имел представления о том, как выглядит его супруга, то есть я. Мой муж был крайне удивлен, но чувства юмора ему не занимать и, вместо того, чтобы обнять меня и поприветствовать, он строго спросил: «Девушка, что вы здесь делаете?». Я, недолго думая, в том же духе отвечаю: «Как что? Живу я здесь!».

Потом его коллега уже более раздраженно спрашивает: «Что значит живете? Как вас вообще сюда поселили, к двум мужчинам? Не боитесь?». В том же духе отвечаю, что еще неизвестно, кому из нас бояться надо. Между нами началась небольшая словесная перепалка, которая, длилась недолго, потому что возмущенный напарник ушел разбираться к администратору. Каково же было его удивление, когда он вернулся и «застукал» нас обнимающихся, улыбающихся и целующихся. Он не поверил, что я Сашина жена, и нам даже пришлось показать ему свои паспорта. Потом мы втроем выпили шампанское, а через день-два в том же номере мы уже вдвоем с мужем отпраздновали наступление нового 1991-го года.


Мурманск. Фото из открытых источников

«Как я попала на празднование китайского Нового года»

В своем письме читательница Ирина рассказала о поездке в Москву на зимний велопарад:

— Новый 2018-й год я встречала со своей семьей. Все по традициям: елка, праздничный стол, я в костюме мультяшного персонажа. Потом мы с братом бежали на улицу и смотрели фейерверк, запускали небесные фонарики.

Но кто бы мог подумать, что этот год я встречу дважды! Я состою в велоклубе и занимаюсь развитием велодвижения в Полоцке и Новополоцке, поэтому получила приглашение в Москву на зимний велопарад. Поехать решилась не сразу: незнакомый город, непредвиденные траты на поездку. Но мои друзья не остались в стороне и помогли с оплатой билетов, предоставили жилье. Я решила, что это мой шанс посетить велопарад и посмотреть новое место.

Прибыв в Москву в феврале, я поразилась огромному количеству снега. Наверное, такого сильного снегопада я еще не видела. Заселилась, а затем решила немного посмотреть город, посетить Красную площадь. По дороге туда еще в метро стала замечать, что многие люди выглядят нарядно и необычно. Аквагрим на лице, искусственные веточки в руках, Дед Мороз, спускающийся с велосипедом в подземку. Посмотрев достопримечательности, я решила посетить ГУМ, который светился, как сказочный дворец.


Фото из архива Ирины

Внутри творилось что-то невероятное. Оказалось, что я попала на празднование китайского Нового года. Вход был украшен яркими деревьями. Вместо елки китайцы украшают дерево Света: вешают на него фонарики, ленты, флажки. В центре помещения находился фонтан, окруженный деревьями сакуры и большими сюрреалистичными фигурами с изображениями китайских акробатов. С потолка свисали яйца Фаберже и китайские золотые яйца, фигурки матрешек, китайских кукол и башенки Храма Василия Блаженного. По всему торговому центру были развешены флажки и китайские фонарики.

Играла живая музыка. Во время празднования китайского Нового года в ГУМе в день было по три-четыре выступления артистов. Хореографическое шоу китайских девушек с веерами, театр масок, в котором танцоры выражали свои эмоции сменой цветов маски.

Танец дракона считается важнейшим моментом в праздновании китайского Нового года. Это существо символизирует в Китае силу и достоинство. Китайцы называют себя потомками дракона, считая, что встреча с ним приносит людям удачу. На празднике можно было попробовать китайскую кухню, выпить чаю и бесплатно получить печенье с предсказаниями, а еще поучаствовать в китайском шоу Гун Фу с чайником (мастера наливают воду из чайника с очень длинным носиком в емкость с сухой заваркой. — Прим. TUT.BY).

На мастер-классах можно было приготовить леденцы в виде драконов и других китайских мифических животных, написать красками иероглифы — имена или пожелания. Еще в программе были фотовыставка «Красоты Китая: 100 новых мест, которые нужно увидеть» и выставка «Великий шелковый путь» — с примерами вышивки китайских мастериц.


Фото из архива Ирины

Побывав в атмосфере этого праздника, я поняла, что Китай — это не только традиционные красные фонарики, танцы дракона и пышная чайная церемония, но и богатая современная культура. Думаю, что некоторые традиции можно будет перенести в свою семью.

Позабавил такой обычай: если вы приходите в гости, то должны преподнести хозяевам два мандарина, а уходя, получить от них два других мандарина. Считается, что таким образом хозяева и гости обмениваются символами финансового благополучия, чем, по мнению китайцев, и являются эти фрукты. Праздник китайцы стараются отмечать в семейном кругу, в спокойной обстановке, обмениваясь подарками и пожеланиями.

«Лучший подарок — это мой ребенок»

О своей необычной встрече Нового года рассказала читательница Нина:

— Этот праздник я встречала не в привычном кругу семьи. Не было звона бокалов, икры на столе, не было и самого застолья. Не было бенгальских огней и даже елки. И это первый Новый год, когда я не загадала желание под куранты. Потому что все мои мечты сбылись. 2018-й год я встретила в роддоме со своим сыном!


Фото из архива Нины

Лучший подарок, который можно было получить, это мой ребенок. И если бы все это нужно было пройти еще миллион раз, я бы не задумываясь прошла: от первой схватки до первого крика. Рыдая, сжав зубами простынь, я понимала, что ни на что бы не променяла день, когда родился мой ребенок, чтобы именно с ним встретить 2018-й год.

Тем, кто хочет ребенка, но у кого пока не получается забеременеть, желаю в новом 2019-м увидеть свои заветные две полоски на тесте. Не просто читать «как это прекрасно — быть мамой», а прочувствовать это на себе. С наступающим новым годом и помните: «Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться».


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Теги: Минск
 
 
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