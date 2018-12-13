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Во всех районах Минской области и г. Жодино во время акции «Наши дети» планируется провести более 600 новогодних массовых мероприятий с участием представителей власти, кураторов социальной сферы из числа сотрудников облисполкома, депутатов, представителей общественных объединений и профсоюзных организаций.

28 декабря в г. Молодечно пройдет областной благотворительный новогодний праздник с участием председателя Минского облисполкома, на который будет приглашено более 800 учащихся области из числа детей-сирот, детей-инвалидов, лучших спортсменов, победителей олимпиад, активных членов школьного самоуправления, волонтеров, лидеров общественных организаций. Это мероприятие станет центральным событием акции «Наши дети» в Минской области. Для участников праздника подготовят театрализованное сказочное представление во Дворце культуры. Ключевая идея областного мероприятия — Год малой родины. Этому будут посвящены многочисленные площадки во Дворце культуры г. Молодечно и на территории вокруг учреждения. Каждый район Минщины представит лучшие экспонаты для игры-выставки «Шахматная феерия». Будут организованы интерактивные площадки с использованием современных технических средств «Безопасный Новый год» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, основам безопасности жизнедеятельности; пройдут занимательные квесты, игры и состязания. Впервые планируется организовать массовое костюмированное шествие Дедов Морозов, Снегурочек, иных сказочных персонажей, в котором примет участие более 400 человек из всех районов области и г. Жодино. Посетят участники мероприятия дом Деда Мороза, который откроется в рамках акции.

В рамках акции «Наши дети» праздничные мероприятия пройдут в каждом учреждении образования. Ее участниками станет более 200 тысяч учащихся области. Особое внимание будет уделено детям, находящимся на государственном обеспечении в детских социальных приютах, проживающим совместно с родителями в общежитиях, детям из многодетных, неполных семей, детям-сиротам.

22 декабря в Минском област-ном кадетском училище состо-ится традиционный Кадетский бал с участием представителей Минского облисполкома, силовых ведомств.

Главное управление по образованию облисполкома со- вместно с Национальным Олимпийским комитетом впервые организовало участие воспитанников Радошковичской школы-интерната и Руденской вспомогательной школы-интерната в Олимпийской ёлке, которая пройдет 26 декабря с приглашением именитых спортсменов.

27 декабря учащиеся Минской области смогут посетить республиканскую Пионерскую ёлку.

3 и 4 января в малом зале Дворца Республики пройдут дни Минской области. Около 2 тыс. ребят увидит представление «Как стать Снегурочкой».

11 января будут подведены итоги областного конкурса «Ученик года».

По инициативе Минского обл-исполкома родителям учащихся, достигшим высот в учебе, спорте, общественном движении, волонтерской деятельности, творчестве, в рамках акции «Наши дети» будут направлены Благодарственные письма.

Активное участие в акции «Наши дети» принимают профсоюзные организации области. 28 декабря в Республиканском Дворце культуры ветеранов в рамках ежегодной благотворительной акции «Профсоюзы — детям» Минским областным объединением профсоюзов планируется проведение областного благотворительного новогоднего праздника для 420 детей из многодетных и малообеспеченных семей из всех регионов области.

Областные (городские) организации отраслевых профсоюзов планируют провести более пятидесяти благотворительных профсоюзных новогодних представлений на базе Республиканского Дворца культуры профсоюзов, Дворца культуры ветеранов, концертного зала «Минск», комплексов «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», Белгосцирка, Белорусского государственного академического музыкального театра, Дворца Республики, на которые будет приглашено более семи тысяч детей Минской области.

В учреждениях системы социальной защиты также проходят и пройдут мероприятия, посвященные новогодним и рождественским праздникам. Воспитанники Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития в рамках акции «Наши дети» 8 декабря приняли участие в Инклюзивном балу во Дворце детей и молодежи г. Минска. Планируется посещение проживающих дома-интерната представителями благотворительного фонда «Спирос» им. А.Тихановича, управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Мин-ску, общественных объединений, волонтеров.

В Копыльском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов состоится новогоднее представление «Новый год в кругу друзей», в Стародорожском доме-интернате — «Святочные посиделки», в Николаевщинском доме-интернате для ветеранов войны, труда и инвалидов» — новогодний спектакль, рождественская программа от волонтерских отрядов центра творчества детей и молодежи г. Столбцы.

В период зимних каникул для детей и подростков в рамках акции «Наши дети» во всех регионах Минской области планируются спортивные праздники на базах физкультурно-оздоровительных центров, городских катков и хоккейных коробок. Так, в преддверии открытия отделения футбола в филиале учреждения образования «Плещеницкая государственная областная средняя школа-училище олимпийского резерва» в г. Борисове в рамках акции пройдет встреча руководства и ведущих игроков футбольного клуба БАТЭ с юными футболистами детско-юношеских спортивных школ г. Борисова.

По инициативе Минского обл-исполкома впервые будет проведен конкурс на лучшее оформление центральной ёлки района и г. Жодино. Разработан проект положения с критериями оценки, предлагается три призовых места.

Все учреждения социальной сферы включились в конкурсное движение по оригинальному оформлению своих объектов: административных зданий, школ, детских садов, больниц, учреждений культуры, социальной защиты.

Не останутся без внимания дети, находящиеся в период акции на лечении в стационарных учреждениях здравоохранения. Радость и новогоднее настроение им подарят волонтеры Детского фонда, Белорусского Об-щества Красного Креста, учреждений образования всех районов области.

«НН».