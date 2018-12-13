ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Кировщине проходит благотворительная акция «Чудеса на Рождество»

14.12.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

На Кировщине проходит благотворительная акция «Чудеса на Рождество»

«Чудеса на Рождество» — под таким названием с 7 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. в Кировском районе проводится благотворительная акция по сбору новогодних подарков для детей-сирот, инвалидов, ребят с особенностями психофизического развития, а также воспитывающихся в многодетных, неполных, малообеспеченных и неблагополучных семьях, в детских домах семейного типа. Об этом рассказал первый секретарь РО ОО «БРСМ» Олег Бойко.

Организаторами выступили РО ОО «БРСМ», помощь в проведении акции окажут районные организации ОО «БРПО», «Фонд мира», «Белая Русь», РЦСОН, районное объединение профсоюзов, райпо и другие.

К участию в акции приглашаются жители района, государственные и частные организации, индивидуальные предприниматели.

Ребята ждут игрушки, канцелярские принадлежности, книги, спортивный инвентарь, теплую одежду, сладости и все то, что может порадовать их в новогодние праздники. Сбор подарков стартовал с
11 декабря.

В учреждениях образования пройдет мероприятие «Тепло моих рук — тебе друг», в ходе которого школьники изготовят новогодние и рождественские открытки для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
В магазинах «Центральный», «Евроопт» желающие смогут купить подарки для детей и положить их в специально оформленную коробку. Также прием благотворительных подарков осуществляется по адресу: г.Кировск, ул.Пушкинская, 21, каб. №29.
Символ мероприятия — красные рукавички, которые отражают стремление детей и молодежи нашей страны окружить заботой, вниманием тех, кто в этом особенно нуждается.
Давайте все вместе сделаем так, чтобы каждый ребенок ощутил радость зимних праздников и поверил в Новогоднюю сказку и добрых волшебников!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Чудеса на Рождество» — под таким названием с 7 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. в Кировском районе проводится благотворительная акция по сбору...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время акции «Наши дети» планируется провести более 600 новогодних массовых мероприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика