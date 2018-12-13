На Кировщине проходит благотворительная акция «Чудеса на Рождество»





«Чудеса на Рождество» — под таким названием с 7 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. в Кировском районе проводится благотворительная акция по сбору новогодних подарков для детей-сирот, инвалидов, ребят с особенностями психофизического развития, а также воспитывающихся в многодетных, неполных, малообеспеченных и неблагополучных семьях, в детских домах семейного типа. Об этом рассказал первый секретарь РО ОО «БРСМ» Олег Бойко.

Организаторами выступили РО ОО «БРСМ», помощь в проведении акции окажут районные организации ОО «БРПО», «Фонд мира», «Белая Русь», РЦСОН, районное объединение профсоюзов, райпо и другие.

К участию в акции приглашаются жители района, государственные и частные организации, индивидуальные предприниматели.

Ребята ждут игрушки, канцелярские принадлежности, книги, спортивный инвентарь, теплую одежду, сладости и все то, что может порадовать их в новогодние праздники. Сбор подарков стартовал с

11 декабря.

В учреждениях образования пройдет мероприятие «Тепло моих рук — тебе друг», в ходе которого школьники изготовят новогодние и рождественские открытки для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

В магазинах «Центральный», «Евроопт» желающие смогут купить подарки для детей и положить их в специально оформленную коробку. Также прием благотворительных подарков осуществляется по адресу: г.Кировск, ул.Пушкинская, 21, каб. №29.

Символ мероприятия — красные рукавички, которые отражают стремление детей и молодежи нашей страны окружить заботой, вниманием тех, кто в этом особенно нуждается.

Давайте все вместе сделаем так, чтобы каждый ребенок ощутил радость зимних праздников и поверил в Новогоднюю сказку и добрых волшебников!