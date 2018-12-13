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Куда и по какой стоимости предлагают поездки белорусские туроператоры на Рождество

14.12.2018 06:47 — Разное | Myfin  
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Куда и по какой стоимости предлагают поездки белорусские туроператоры на Рождество
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Myfin.by тоже захотел ощутить это волшебство вместе с читателями и подобрал ТОП-5 выгодных и интересных туров белорусских компаний на рождественские ярмарки в Европу.

Рождественский тур по Праге

Тур по рождественским ярмаркам столицы Чехии на 4 дня (3 ночи) обойдется путешественнику в 76 евро.

Туроператоры предлагают выезд из Минска, а также и дополнительный сбор группы по пути следования автобуса – в Лиде и Гродно. В стоимость тура входит проживание в отеле 3*, а также завтраки.

Рождественское путешествие Прага — Дрезден — Бастай

Тур длительностью 3 ночи и стоимостью около 95€ начинается с 13 декабря 2018 года. Позволит посетить рождественские ярмарки городов Чехии и Германии, а также насладиться обзорными экскурсиями по Праге и Дрездену. Кроме того, в тур включено проживание 2 ночи в Праге в отеле 3-4* и завтраки, а также экскурсия «Мистическая Прага».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Myfin.by тоже захотел ощутить это волшебство вместе с читателями и подобрал ТОП-5 выгодных и интересных туров белорусских компаний на рождественские ярмарки в Европу.
 
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