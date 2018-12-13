|
Евросоюз официально отказал Мэй в повторных переговорах по Brexit
Таким образом, ЕС подтвердил свое предыдущее решение - достигнутое соглашение является лучшим и не будет пересмотрено.
Европейский союз официально назвал невозможным возобновление переговоров с Великобританией по Brexit, говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 14 декабря.
Брюссель также призвал активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях и готовиться ко всем возможным сценариям; при этом там выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.
Также ЕС заявил о намерении продолжать обсуждение вопроса о границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков.
Ранее сообщалось, что Мэй хочет возобновить переговоры с Евросоюзом. Глава Еврокомиссии отрицает возможность повторных переговоров по Brexit. Юнкер убежден, что достигнутое соглашение по Brexit является лучшим.
25 ноября, во время внеочередного саммита ЕС по Brexit, страны Евросоюза приняли соглашение, а также декларацию об отношениях Британии и ЕС после выхода страны из организации. Отметим, на время переходного периода Соединенное Королевство не сможет принимать участие в принятии совместных решений членов ЕС, но будет продолжать вносить средства в бюджет организации и будет признавать решения Европейского суда. Кроме того, Лондон будет оставаться членом европейского рынка и Таможенного союза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, ЕС подтвердил свое предыдущее решение - достигнутое соглашение является лучшим и не будет пересмотрено.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)