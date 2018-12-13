Евросоюз официально отказал Мэй в повторных переговорах по Brexit









Европейский союз официально назвал невозможным возобновление переговоров с Великобританией по Brexit, говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 14 декабря.





Брюссель также призвал активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях и готовиться ко всем возможным сценариям; при этом там выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.





Также ЕС заявил о намерении продолжать обсуждение вопроса о границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков.







