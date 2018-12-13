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Проблемы в белорусском законодательстве. Uber ответил на претензии регулятора

14.12.2018 08:11 — Разное | Партизан  
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Нацбанк в тесном сотрудничестве с компанией Uber анализирует модель работы сервиса, и, если будут выявлены какие-либо спорные моменты, они будут решены в рабочем порядке, говорится с сообщении компании, поступившем в TUT.BY в ответ на запрос после озвученных регулятором претензий к схеме расчета сервиса с юрлицами и ИП.

Аналогичная консультация с Национальным банком уже проводилась несколько лет назад, когда Uber появился в Минске, и тогда регулятор не выявил несоответствий законодательству Республики Беларусьотмечают в компании.

«Вчера состоялись консультационные встречи с Национальным банком Беларуси, они прошли в позитивном ключе. В ходе консультаций Uber предоставил всю необходимую информацию, пояснения и документы, которые не были доступны регулятору на момент поступления запроса от Ассоциации белорусских банков», — говорится в сообщении компании.

Действующее законодательство Беларуси не позволяет Uber и другим подобным сервисам осуществлять деятельность с открытием юридического лица в Беларуси (а это было бы и проще, и менее затратно с операционной точки зрения), аргументирует компания.

«Бизнес-модель платных посреднических информационных услуг расценивается как банковская деятельность и требует наличия банковской лицензии. Регулятор понимает существующую проблему, и уже намечены шаги к ее решению — подготовлен и проходит согласование проект закона „О платежных услугах в Республике Беларусь“, который уберет это ограничение и позволит любому международному сервису размещать свой операционный центр в Беларуси», — говорится в сообщении.


«Для нас важно, чтобы партнеры могли и дальше работать в обычном режиме. Мы находимся с ними на связи и готовы оказывать поддержку и консультировать по всем возникающим вопросам. Выплаты через банки будут осуществляться в рабочем режиме», — заверяет Uber.

Напомним, в недавнем письме Нацбанка в адрес Ассоциации белорусских банков отмечалось, что реализуемая схема расчетов сервиса Uber с транспортными компаниями не соответствует белорусскому законодательству.

В настоящее время нидерландская компания Uber ML B.V. оказывает на договорной основе услуги белорусским перевозчикам (юрлицам и индивидуальным предпринимателям), позволяющие искать, получать и выполнять заказы такси пассажиров посредством использования мобильных приложений. При этом платеж в пользу Uber ML B. V производится физлицами по безналу в белорусских рублях с помощью программы Uber, минуя текущие (расчетные) банковские счета транспортных компаний. В дальнейшем нидерландская компания за вычетом своего вознаграждения перечисляет сумму в долларах на счет белорусского перевозчика, утверждают в банках. Вместе с тем, по информации кредитных организаций, до августа текущего года на счета перевозчиков от Uber ML B.V. поступали белорусские рубли.

Согласно Правилам проведения валютных операций, утвержденным постановлением правления Нацбанка от 30 апреля 2004 г. № 72, использование иностранной валюты при проведении расчетов между резидентами и физическими лицами за оказанные им транспортные услуги в Беларуси не допускается.

В связи с этим получение средств в долларах на расчетный счет белорусского перевозчика от нидерландской компании за оказанные гражданам транспортные услуги в Беларуси не соответствует требованиям валютного законодательства, говорится в ответе Нацбанка. Такие услуги являются импортом, а при импорте расчеты по внешнеторговым договорам осуществляются только со счетов импортеров (в том числе со специального счета аккредитива), следует из документа.

Напомним, в июле 2017 года «Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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