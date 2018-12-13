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В Гродно с начала года выявлено семь случаев бешенства среди животных

14.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродно с начала года выявлено семь случаев бешенства среди животных: из-за заболевших котов карантин на днях объявлен на двух новых улицах. Об этом корреспонденту БЕЛТА заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда. 

Необходимые мероприятия будут проводиться на улице Девятовка, а также на проспекте Янки Купалы. В обоих случаях виновниками карантина стали безнадзорные животные.

О том, что под балконом жилого дома на проспекте Янки Купалы обнаружен мертвый кот, сообщил неизвестный. Лабораторные исследования показали, что животное болело бешенством. Также больным оказался кот, который, вероятнее всего, попал под автомобиль на улице Девятовка. К слову, до этого на странное поведение животного обращали внимание очевидцы.

Сейчас в очагах проводится внеплановая вакцинация (на базе ЖЭСов). Активно идет информационная работа. Устанавливаются люди, которые могли контактировать с бешеными животными. Выявляются непривитые домашние питомцы - за подобное нарушение владельцу грозит штраф.

С начала года в Гродно зарегистрировано семь случаев бешенства, в последний раз такое количество фиксировалось в 2013 году. Впрочем, специалисты отмечают, что для бешенства свойственны колебания в сторону уменьшения либо увеличения количества заболевших животных.

Дмитрий Гайда отметил, что на ситуацию могут повлиять и сами жители города. Важно не выбрасывать на улицу домашних питомцев, чтобы не увеличивать количество безнадзорных животных. Чаще всего болезнь проникает в город через контакт тех же бродячих котов с дикими животными на окраинах города, в лесопарках. Следует не забывать о вакцинации домашних питомцев. Также советуют не трогать безнадзорных животных и, если животное выглядит или ведет себя подозрительно, сообщать об этом в ветеринарную службу.-
 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно с начала года выявлено семь случаев бешенства среди животных: из-за заболевших котов карантин на днях объявлен на двух новых улицах. Об этом...
 
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