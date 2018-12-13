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БАТЭ одолел ПАОК и вышел в плей-офф ЛЕ

14.12.2018 08:17 — Разное | Аргументы и факты  
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БАТЭ одолел ПАОК и вышел в плей-офф ЛЕ
ФК БАТЭ

Первая половина встречи прошла с  явным преимуществом «желто-синих». БАТЭ забил три безответных гола: отличились Максим Скавыш (18-я) и Николай Сигневич (42-я и 46-я с пенальти).

После перерыва хозяева пошли отыгрываться и сократили отставание в счете: на 59-й голом отметился Александр Прийович. Вскоре с поля был удален Сигневич, и последние полчаса встречи борисовчане доигрывали в меньшинстве. ПАОК устроил штурм ворот соперника, но белорусская команда хорошо оборонялась. 

В параллельном матче группы L венгерский «Види» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Челси» - 2:2. 

Итоговое положение в группе:

  • «Челси» - 16 очков,
  • БАТЭ – 9,
  • «Види» - 7,
  • ПАОК – 3. 

Жеребьевка первых матчей плей-офф Лиги Европы пройдет 17 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Среди возможных соперников борисовчан английский «Арсенал», испанские «Валенсия», «Севилья», «Бетис», «Вильярреал», португальская «Бенфика», итальянские «Интер», «Наполи», немецкие «Байер» и «Айнтрахт», бельгийский «Генк», австрийский «Зальцбург», российский «Зенит», хорватское «Динамо» и украинское «Динамо». 

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В гостевом матче борисовчане обыграли соперника со счетом 3:1.
 
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