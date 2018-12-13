БАТЭ одолел ПАОК и вышел в плей-офф ЛЕ

Первая половина встречи прошла с явным преимуществом «желто-синих». БАТЭ забил три безответных гола: отличились Максим Скавыш (18-я) и Николай Сигневич (42-я и 46-я с пенальти).

После перерыва хозяева пошли отыгрываться и сократили отставание в счете: на 59-й голом отметился Александр Прийович. Вскоре с поля был удален Сигневич, и последние полчаса встречи борисовчане доигрывали в меньшинстве. ПАОК устроил штурм ворот соперника, но белорусская команда хорошо оборонялась.

В параллельном матче группы L венгерский «Види» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Челси» - 2:2.

Итоговое положение в группе:

«Челси» - 16 очков,

БАТЭ – 9,

«Види» - 7,

ПАОК – 3.

Жеребьевка первых матчей плей-офф Лиги Европы пройдет 17 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.