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По цене «ГАЗели». Как в Бресте из китайских деталей собирают белорусские микроавтобусы

14.12.2018 08:45 — Разное | Tut.by  
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Участок сборки микроавтобусов завода ОАО «Брестмаш» — своеобразный промышленный музей автомобильного мультикультурализма. Здесь белорусские рабочие под наблюдением азиатских консультантов крепят к кузову итальянского дизайна детали китайского производства. На финише готовый микроавтобус украсят эмблемой МАЗа и отправят бороться с «газельками», «фольцами», «пыжиками» и «спринтерами» за сердца и кошельки маршрутчиков, «клубничников», «огуречников», «малиновозов».

TUT.BY посмотрел, как на брестском заводе собирают белорусско-китайские автомобили, которые скоро «пойдут в народ».


Участок сборки микроавтобусов на «Брестмаше» занимает 6 тыс. кв. мв — это почти футбольное поле. Линия сборки — по центру. Сюда подают кузов, а затем рабочие крепят детали, элементы, узлы и агрегаты. Все комплектующие — китайской компании JAC Motors.

— Китайская сторона здесь участвует только в части поставок комплектующих, — объяснил директор ОАО «Брестмаш» Василий Кохович. — Никакого долевого участия нет, совместного предприятия — нет, акций у китайской стороны — тоже нет никаких. Это бизнес-проект Минского автомобильного завода. МАЗ платит деньги, получает комплектующие — и мы собираем.


Василий Кохович

На вопрос, почему именно на китайского производителя пал выбор, а не на, например, Mercedes-Benz или Volkswagen, Кохович отвечает: для МАЗа важно было выпускать продукцию под своим брендом.

— Партнеры (JAC Motors. — Прим. TUT.BY) в этой части с нами согласились. Остальные предлагали собирать Mercedes или «ГАЗель».

11 декабря в цеху собирали девятый микроавтобус. Восемь готовых стояли у стены помещения. Ниши радиаторных решеток пустовали: пока не решено, какие на них размещать эмблемы. Варианта два: изображение зубра или три буквы «МАЗ».


Внешне микроавтобус напоминает Mercedes-Benz Sprinter второго поколения. Говорят, на него и ориентировались дизайнеры итальянского филиала китайской компании JAC Motors. Под капотом — двигатель в 150 лошадиных сил, шестиступенчатая коробка передач. Экологический стандарт: Евро-5.

— Сейчас идет отработка технологии сборки, доводятся и совершенствуются различные механизмы, необходимые для постовой сборки автомобилей. Пока небольшими шагами идем вперед, — рассказал Василий Кохович.


«Беларуси необходимо около 60 тысяч микроавтобусов в год»

За рабочую смену на «Брестмаше» собирают 2−3 микроавтобуса. До конца этого года предприятие собирается выпустить 50 автомобилей: 35 пассажирских 16-местных МАЗ-281040 и 15 грузовых МАЗ-365022. В планах — выйти на две тысячи микроавтобусов в год и перейти на белорусские комплектующие. По мнению директора «Брестмаша», с последним пунктом сложностей не возникнет:

— Покрышки может поставлять «Белшина». Антопольская ватно-прядильная фабрика — материалы для отделки салона. Ничего не мешает делать сиденья в Беларуси, как сегодня делают для автобусов различного назначения. Минский завод вполне может это сделать. В ноябре запустили совместный проект Минского автомобильного завода с китайской корпорацией «Вейчай» по производству двигателей внутреннего сгорания. В линейке этого совместного предприятия есть двигатель, который вписывается под эти модели микроавтобусов. Пластик у нас делают в Осиповичах. Электрооборудование, стартеры, генераторы, другая обвеска — холдинг «Автокомпоненты» ОАО «БАТЭ». Под Брестом строится аккумуляторный завод. С миру по нитке — и что-то будет получаться.


Вопрос стоимости мазовских микроавтобусов пока открыт. Планируется, что они займут нишу в одном ценовом сегменте с российскими «ГАЗелями».

Спрос на белорусско-китайские бусики есть, уверяют на предприятии. Автомобилями, которые еще не вышли на рынок, интересуются ипешники, силовики, перевозчики. Администрация Бреста обсуждала возможность обновления мазовскими микроавтобусами парка городских маршруток.

— По грубым подсчетам, Беларуси необходимо около 60 тысяч микроавтобусов в год. При тех объемах, которые мы планируем — 2000 в год — свою нишу найдем, — уверен Василий Васильевич.


С обслуживанием белорусско-китайских микроавтобусов проблем не будет, заверяет директор. Уже определен перечень сервисных центров, которые будут принимать «мини-МАЗы»:

— Это, в основном, те организации и предприятия, с которыми МАЗ уже работает долгое время и которые имеют сертификаты на обслуживание автотехники, выпускаемой Минским автомобильным заводом.


«Брестмаш работает с убытком уже на протяжении лет 10»

Руководство «Брестмаша» возлагает на проект большие надежды. Сейчас около 60% в общем объеме производства занимает изготовление комплектующих для группы компаний Gefest, которая занимается выпуском газовых и электроплит. А после того, как в октябре 2013 года «Брестмаш» вошел в состав холдинга «БелавтоМАЗ», предприятие получило заказы на производство отдельных комплектующих для Минского автомобильного завода (МАЗ). На сегодняшний день их удельный вес в общем объеме производства составляет около 15%.

— «Брестмаш» работает с убытком уже на протяжении лет 10. Без вхождения в состав Минпрома и в холдинг БелавтоМАЗ, неизвестно как бы сложилась его судьба. На сегодняшний день Минский автозавод как головная компания холдинга очень сильно помогает «Брестмашу», предоставляя товарные кредиты и кредитуя отдельные направления деятельности. Проект [сборки микроавтобусов] очень важен для «Брестмаша». Потому что с ростом объемов производства малотоннажной техники, микроавтобусов грузовых и пассажирских предприятие будет гарантированно зарабатывать деньги, которые помогут крепче стоять на ногах, — надеется директор.

 
Теги: Брест
 
 
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Участок сборки микроавтобусов завода ОАО «Брестмаш» - своеобразный промышленный музей автомобильного мультикультурализма. Здесь белорусские рабочие под...
 
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