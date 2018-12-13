ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мрамор, латунь и дорогие «железки». Вот как изнутри выглядит новое здание «Спамаша» в Осмоловке

14.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новое здание продюсерского центра «Спамаш» торжественно откроют на следующей неделе в среду. Впрочем, работать он начал еще с осени, когда набрал детей в творческие студии. Сейчас в «Спамаше» занимается более шестидесяти ребят. REALTY.TUT.BY посмотрел, как изнутри выглядит новое здание продюсерского центра.


Напомним, пустующий двухэтажный дом в Осмоловке на Коммунистической, 24 отдали под продюсерский центр «Спамаш» еще в 2014 году. Хозяин у него тот же, что и у «Амкодора» - бизнесмен Александр Шакутин. Сроки сдачи центра в эксплуатацию несколько раз переносились. Отчасти потому, что вместо запланированной реконструкции двухэтажку пришлось снести полностью, а здание строить с нуля.


Холл первого этажа

Осенью прошлого года объект внешне был готов, а город гадал, кому все же посвящена скульптура у его входа — Короткевичу или нет? Все же Короткевичу, но об этом чуть позже.


Фото: Jessica Gow

Продюсерский центр «Спамаш» работает четырнадцать лет. Масштабно он заявил о себе в 2013 году, когда его воспитанница Алена Ланская поехала на «Евровидение» с песней Solayoh.


За последние пять лет в продюсерском центре многое изменилось. Практически все его артисты — Иван Буслай, Дария, Алексей Гросс выпустились и предпочли самостоятельно заниматься карьерой.


Директор центра Анжелина Микульская

Обновленный центр сейчас делает ставку на детей. Их тут уже больше шестидесяти, но в планах руководства — цифры в разы больше.

— Пришел момент, когда надо создать цикл выращивания профессионального артиста, - рассказала директор продюсерского центра «Спамаш» Анжелина Микульская. - Сегодня центр состоит из шести подразделений, которые мы называем студиями. Осенью была создана студия искусств Malinovka by Spamash под руководством Анастасии Марчук. Нам приятно, что в ней занимаются и дети артистов, и мы им благодарны за доверие. Это дети солистов «Чистого голоса», певицы Ольги Плотниковой, композитора Геннадия Маркевича, оперного певца Ильи Сенчукова, телеведущего Глеба Давыдова. Четырехлетняя внученька Владимира Мулявина тоже у нас занимается.


В новом здании разместились также студия звукозаписи и режиссерская студия. В последней работает пока лишь заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Сейчас, по словам Анжелины Микульской, в продюсерскую студию ищут новых артистов:

— Раз в месяц у нас проходят прослушивания, и надеемся, что к началу следующего года мы сформируем отряд артистов, которыми мы будем заниматься на контрактной основе. В отборе у нас нет потолка или определенного срока, главное, нам нужны гениальные люди.


Второй этаж — творческие студии

В новом здании продюсерского центра «Спамаш» — четыре этажа плюс цокольный. Архитектор и дизайнер Григорий Гулякевич рассказал, какую отделку использовали внутри здания и почему.


Второй этаж

— Концепция была очень точно сформулирована заказчиком. Это видение Александра Васильевича, — рассказал Григорий Гулякевич. — И то, что объект состоялся в том виде, в котором он есть, — это совместная работа заказчика и исполнителя. В отделке применялись в основном натуральные материалы: дерево, камень, мрамор разных оттенков. Это все не очень дорого, хорошие были поставщики. Все нестандартные изделия сделаны нашими белорусскими мастерами. Полы комбинированные, состоят из паркетной доски и мрамора, с латунными вставками. У каждого этажа свое цветовое решение.


Мраморный пол со вставками из латуни

Творческие студии расположены в основном на втором этаже. В самом большом зале, с колонной по центру в виде дерева, занимается хореографическая студия. В наш приход ребята репетировали песню, которую будут исполнять в день открытия.


— В центре танцевального зала по строительному проекту оказалась колонна. Думал, что с ней делать? В итоге то, что мешало, стало изюминкой зала, — рассказал Григорий Гулякевич.

На втором этаже также находится класс сольфеджио, где педагоги проводят с ребятами индивидуальные занятия по вокалу и сценической речи.



Гардероб в танцевальном зале

Также на втором этаже находится зал для переговоров и встреч. Обычно в нем собирается и планирует свою работу режиссерская студия. Помещение задумывалось как универсальное. По центру зала установлена система перегородок, которая при необходимости разделяет его на две изолированные комнаты с отдельными входами.

— Столы изготовлены из массива по моему проекту, а кресла везли под заказ из России. Насмотрели мы их в торговом доме «Свислочь», — говорит Григорий Гулякевич. — Столы из массива выглядят внушительно и кажется, что их будет трудно сдвинуть с места. На самом же деле они хорошо скользят по мрамору и передвигать их несложно.


Режиссерская группа, по словам Анжелины Микульской, занимается масштабными мероприятиями, которые проходят в стране. Например, они уже работают над организацией встречи пламени мира к открытию II Европейских игр, которые пройдут в Минске летом 2019 года.

— Это будет большая церемония на площади Государственного флага, которую готовит наша режиссерская студия. На нас также открытие олимпийской деревни и ежедневные программы в ней для делегаций иностранных спортсменов. Кроме этого, мы готовим водяное шоу на гребном канале в честь тысячелетия Бреста, - рассказала Анжелина.


В цоколе — звукозаписывающая студия


Цокольный этаж

Самая большая гордость центра — студия звукозаписи. Она разделена на три помещения: в одном стоит режиссерский пульт, во втором, оборудованном по всем канонам, записывают звук, в третьем пишут инструменты.


Леонид Ширин и Алексей Зайцев

Главный режиссер студии Алексей Зайцев рассказал, как удалось соблюсти все технические нюансы и получить отличный звук.

— Строительством и оборудованием студии занимались белорусские специалисты, но по чертежам, которые разработали англичане, — компания Miloco Studios. А по акустике их консультировал известный инженер Николас Уайтакер.


— В помещении для записи нет параллельных поверхностей, — рассказал Алексей Зайцев. — Здесь звук получается хорошим независимо от того, где стоит микрофон, где — исполнитель и как далеко они расположены. То есть звук не окрашивается, из-за чего можно рационально использовать всю площадь помещения. Это кажется, что стена — это стена. На самом деле под звукопропускающей тканью находится инженерная система в шесть слоев. Поэтому тут всегда чистый звук.


Алексей Зайцев признается: в студии много прекрасных «железок». Но главное даже не в них.


— У нас есть команда, которая хочет что-то изменить в музыке, что-то оставить за собой. И здесь есть все технические возможности для этого. Нам повезло, что у нас есть Леонид Ширин — он генератор всего, без него студия была бы просто куском железа. Мы когда-то начинали вместе и сейчас опять вернулись к совместному творчеству.


Композитор Леонид Ширин — художественный руководитель звукозаписывающей студии. Во время нашего визита он работал над новой композицией с Аленой Горбачевой, солисткой джазового оркестра Славинского. Она же преподает детям вокал в продюсерском центре «Спамаш».


Недавно в студию приехали гитары мировых брендов: TAYLOR (порядка 5 тысяч долларов), Santana. Их берегут, соблюдают температурный режим


— Хотелось бы, чтобы к нам пришли и молодые кадры, — говорит Леонид Ширин. - Алексей — прекрасный режиссер и преподаватель (в Академии искусств преподает звукорежиссуру), ему есть что передать молодым ребятам. У него было много интересных проектов и у нас, и за границей и есть что сказать молодым людям. А возможности студии позволяют сделать добротный звук, потому что она, смею надеяться, одна из лучших в стране.

В цокольном этаже также находится аранжировочная.


В аранжировочной есть глухая вокальная комната. В ней записывается чистый голос или чистый инструмент

 — Техническое оснащение здесь одно из самых лучших в мире, — рассказал аранжировщик Алексей Яровой. — В комплекте, который здесь установлен, примечателен ламповый преамп (микрофонный предусилитель) TEKTRONIX. Это очень знаменитый прибор, разработанный в 1970-е годы. Для него белорусский инженер сделал новый корпус управления. И он гораздо удобнее, чем в оригинальном приборе. Такой может стоить порядка трех тысяч долларов.


Третий этаж и мансарда

На третьем этаже здания расположены офисы «Спамаша». Обстановка тут более строгая.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В мансарде также офисные помещения.



Но в планах — отдать эти верхние этажи под классы инструментов и звукорежиссеров.

Все же Короткевич

На входе в продюсерский центр установлена скульптура молодого Короткевича, отлитая из бронзы.

— Только не надо путать с памятником, решение об установке которого принимается на уровне правительства, — рассказал Гулякевич. — Это скульптурная композиция под названием «Посвящение поэту». Ее автор — скульптор Владимир Слободчиков. Прототипом скульптуры стал молодой Короткевич, который приехал в город и где-то в Осмоловке был у кого-то в гостях. И это посвящение ему молодому, еще не ставшему мэтром белорусской прозы.


Торжественное открытие нового здания продюсерского центра «СПАМАШ» состоится 19 декабря 2018 года, в 12.00, по адресу ул. Коммунистическая, дом 24. Пресс-показ для журналистов в 10 утра.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое здание продюсерского центра «Спамаш» торжественно откроют на следующей неделе в среду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Волковысское дерби: «Цементник» принимает «Беллакт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика