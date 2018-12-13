Мрамор, латунь и дорогие «железки». Вот как изнутри выглядит новое здание «Спамаша» в Осмоловке

Новое здание продюсерского центра «Спамаш» торжественно откроют на следующей неделе в среду. Впрочем, работать он начал еще с осени, когда набрал детей в творческие студии. Сейчас в «Спамаше» занимается более шестидесяти ребят. REALTY.TUT.BY посмотрел, как изнутри выглядит новое здание продюсерского центра.





Напомним, пустующий двухэтажный дом в Осмоловке на Коммунистической, 24 отдали под продюсерский центр «Спамаш» еще в 2014 году. Хозяин у него тот же, что и у «Амкодора» - бизнесмен Александр Шакутин. Сроки сдачи центра в эксплуатацию несколько раз переносились. Отчасти потому, что вместо запланированной реконструкции двухэтажку пришлось снести полностью, а здание строить с нуля.



Холл первого этажа

Осенью прошлого года объект внешне был готов, а город гадал, кому все же посвящена скульптура у его входа — Короткевичу или не т ? Все же Короткевичу, но об этом чуть позже.



Фото: Jessica Gow

Продюсерский центр «Спамаш» работает четырнадцать лет. Масштабно он заявил о себе в 2013 году, когда его воспитанница Алена Ланская поехала на «Евровидение» с песней Solayoh.





За последние пять лет в продюсерском центре многое изменилось. Практически все его артисты — Иван Буслай, Дария, Алексей Гросс выпустились и предпочли самостоятельно заниматься карьерой.



Директор центра Анжелина Микульская

Обновленный центр сейчас делает ставку на детей. Их тут уже больше шестидесяти, но в планах руководства — цифры в разы больше.

— Пришел момент, когда надо создать цикл выращивания профессионального артиста, - рассказала директор продюсерского центра «Спамаш» Анжелина Микульская. - Сегодня центр состоит из шести подразделений, которые мы называем студиями. Осенью была создана студия искусств Malinovka by Spamash под руководством Анастасии Марчук. Нам приятно, что в ней занимаются и дети артистов, и мы им благодарны за доверие. Это дети солистов «Чистого голоса», певицы Ольги Плотниковой, композитора Геннадия Маркевича, оперного певца Ильи Сенчукова, телеведущего Глеба Давыдова. Четырехлетняя внученька Владимира Мулявина тоже у нас занимается.





В новом здании разместились также студия звукозаписи и режиссерская студия. В последней работает пока лишь заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Сейчас, по словам Анжелины Микульской, в продюсерскую студию ищут новых артистов:

— Раз в месяц у нас проходят прослушивания, и надеемся, что к началу следующего года мы сформируем отряд артистов, которыми мы будем заниматься на контрактной основе. В отборе у нас нет потолка или определенного срока, главное, нам нужны гениальные люди.





Второй этаж — творческие студии

В новом здании продюсерского центра «Спамаш» — четыре этажа плюс цокольный. Архитектор и дизайнер Григорий Гулякевич рассказал, какую отделку использовали внутри здания и почему.



Второй этаж

— Концепция была очень точно сформулирована заказчиком. Это видение Александра Васильевича, — рассказал Григорий Гулякевич. — И то, что объект состоялся в том виде, в котором он есть, — это совместная работа заказчика и исполнителя. В отделке применялись в основном натуральные материалы: дерево, камень, мрамор разных оттенков. Это все не очень дорого, хорошие были поставщики. Все нестандартные изделия сделаны нашими белорусскими мастерами. Полы комбинированные, состоят из паркетной доски и мрамора, с латунными вставками. У каждого этажа свое цветовое решение.



Мраморный пол со вставками из латуни

Творческие студии расположены в основном на втором этаже. В самом большом зале, с колонной по центру в виде дерева, занимается хореографическая студия. В наш приход ребята репетировали песню, которую будут исполнять в день открытия.





— В центре танцевального зала по строительному проекту оказалась колонна. Думал, что с ней делать? В итоге то, что мешало, стало изюминкой зала, — рассказал Григорий Гулякевич.

На втором этаже также находится класс сольфеджио, где педагоги проводят с ребятами индивидуальные занятия по вокалу и сценической речи.







Гардероб в танцевальном зале

Также на втором этаже находится зал для переговоров и встреч. Обычно в нем собирается и планирует свою работу режиссерская студия. Помещение задумывалось как универсальное. По центру зала установлена система перегородок, которая при необходимости разделяет его на две изолированные комнаты с отдельными входами.

— Столы изготовлены из массива по моему проекту, а кресла везли под заказ из России. Насмотрели мы их в торговом доме «Свислочь», — говорит Григорий Гулякевич. — Столы из массива выглядят внушительно и кажется, что их будет трудно сдвинуть с места. На самом же деле они хорошо скользят по мрамору и передвигать их несложно.





Режиссерская группа, по словам Анжелины Микульской, занимается масштабными мероприятиями, которые проходят в стране. Например, они уже работают над организацией встречи пламени мира к открытию II Европейских игр, которые пройдут в Минске летом 2019 года.

— Это будет большая церемония на площади Государственного флага, которую готовит наша режиссерская студия. На нас также открытие олимпийской деревни и ежедневные программы в ней для делегаций иностранных спортсменов. Кроме этого, мы готовим водяное шоу на гребном канале в честь тысячелетия Бреста, - рассказала Анжелина.





В цоколе — звукозаписывающая студия



Цокольный этаж

Самая большая гордость центра — студия звукозаписи. Она разделена на три помещения: в одном стоит режиссерский пульт, во втором, оборудованном по всем канонам, записывают звук, в третьем пишут инструменты.



Леонид Ширин и Алексей Зайцев

Главный режиссер студии Алексей Зайцев рассказал, как удалось соблюсти все технические нюансы и получить отличный звук.

— Строительством и оборудованием студии занимались белорусские специалисты, но по чертежам, которые разработали англичане, — компания Miloco Studios. А по акустике их консультировал известный инженер Николас Уайтакер.





— В помещении для записи нет параллельных поверхностей, — рассказал Алексей Зайцев. — Здесь звук получается хорошим независимо от того, где стоит микрофон, где — исполнитель и как далеко они расположены. То есть звук не окрашивается, из-за чего можно рационально использовать всю площадь помещения. Это кажется, что стена — это стена. На самом деле под звукопропускающей тканью находится инженерная система в шесть слоев. Поэтому тут всегда чистый звук.





Алексей Зайцев признается: в студии много прекрасных «железок». Но главное даже не в них.





— У нас есть команда, которая хочет что-то изменить в музыке, что-то оставить за собой. И здесь есть все технические возможности для этого. Нам повезло, что у нас есть Леонид Ширин — он генератор всего, без него студия была бы просто куском железа. Мы когда-то начинали вместе и сейчас опять вернулись к совместному творчеству.





Композитор Леонид Ширин — художественный руководитель звукозаписывающей студии. Во время нашего визита он работал над новой композицией с Аленой Горбачевой, солисткой джазового оркестра Славинского. Она же преподает детям вокал в продюсерском центре «Спамаш».



Недавно в студию приехали гитары мировых брендов: TAYLOR (порядка 5 тысяч долларов), Santana. Их берегут, соблюдают температурный режим





— Хотелось бы, чтобы к нам пришли и молодые кадры, — говорит Леонид Ширин. - Алексей — прекрасный режиссер и преподаватель (в Академии искусств преподает звукорежиссуру), ему есть что передать молодым ребятам. У него было много интересных проектов и у нас, и за границей и есть что сказать молодым людям. А возможности студии позволяют сделать добротный звук, потому что она, смею надеяться, одна из лучших в стране.

В цокольном этаже также находится аранжировочная.



В аранжировочной есть глухая вокальная комната. В ней записывается чистый голос или чистый инструмент

— Техническое оснащение здесь одно из самых лучших в мире, — рассказал аранжировщик Алексей Яровой. — В комплекте, который здесь установлен, примечателен ламповый преамп (микрофонный предусилитель) TEKTRONIX. Это очень знаменитый прибор, разработанный в 1970-е годы. Для него белорусский инженер сделал новый корпус управления. И он гораздо удобнее, чем в оригинальном приборе. Такой может стоить порядка трех тысяч долларов.





Третий этаж и мансарда

На третьем этаже здания расположены офисы «Спамаша». Обстановка тут более строгая.







Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В мансарде также офисные помещения.









Но в планах — отдать эти верхние этажи под классы инструментов и звукорежиссеров.

Все же Короткевич

На входе в продюсерский центр установлена скульптура молодого Короткевича, отлитая из бронзы.

— Только не надо путать с памятником, решение об установке которого принимается на уровне правительства, — рассказал Гулякевич. — Это скульптурная композиция под названием «Посвящение поэту». Ее автор — скульптор Владимир Слободчиков. Прототипом скульптуры стал молодой Короткевич, который приехал в город и где-то в Осмоловке был у кого-то в гостях. И это посвящение ему молодому, еще не ставшему мэтром белорусской прозы.





Торжественное открытие нового здания продюсерского центра «СПАМАШ» состоится 19 декабря 2018 года, в 12.00, по адресу ул. Коммунистическая, дом 24. Пресс-показ для журналистов в 10 утра.