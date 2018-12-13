Поиск очевидцев ДТП в Ушачском районе, в результате которого погибла женщина

Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Ушачском районе, в результате которого погибла женщина.

По данным следствия, 31 июля 2018 года 36-летняя женщина, управляя автомобилем марки Volkswagen Passat, двигалась по второму километру автодороги Н-3700 «Ушачи-Зябки». Около 12 часов на территории Ушачского района совершила наезд на двигавшуюся в попутном направлении по проезжей части 67-летнюю женщину с велосипедом в руках.

В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

С целью установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим интересующими сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399-80-44 (круглосуточно) или по телефону следственного управления 8(0212)46-20-40.







