Два очень эффектных и бюджетных варианта макияжа от визажиста для корпоратива и встречи Нового года

Начинается пора корпоративов и праздников. Далеко не все хотят тратить деньги на поход в салон, да и попробуй туда запишись в эти дни. Поэтому наш визажист Алеся Волкова показывает два беспроигрышных варианта макияжа, которые сделают вас звездой и на корпоративе, и в новогоднюю ночь. Блистайте, леди!

1. Наш макияж мы начинаем с глаз. Это позволит в дальнейшем нанести меньше тона, а мейк сделать более чистым. Покрываем тоном верхнее и нижнее веко, после обязательно припудриваем. Чем более сухой будет кожа, тем проще будут растушевываться тени.

2. Сегодня мы сделаем макияж в холодных тонах. Начинаем с обозначения складки века: для этого выбираем сначала розоватый, затем темно-коричневый оттенок. Нижнее веко также обозначаю коричневым цветом, так как оно должно быть ярким.

3. После наносим на подвижное веко мерцающий пигмент. Для этого мы сбрызгиваем кисть специальным фиксатором для макияжа и набираем на нее сухой пигмент. Такое влажное нанесение позволит проявиться ему намного ярче.

4. Затем возвращаемся к обычной палетке теней, чтобы сделать складку века более выразительной с помощью коричневого оттенка.

5. Следующий этап — стрелка. Если вы совсем не умеете ее рисовать, можно пропустить этот шаг. Если вы все-таки решили ее нарисовать, помните: редко когда оба глаза обладают одинаковой формой, поэтому не нужно пытаться нарисовать идеальные стрелки. Они должны быть примерно одинаковой толщины и располагаться под одним углом, но по форме могут слегка отличаться.

6. Теперь красим ресницы. Если, на ваш взгляд, им не хватает длины и объема, можно наклеить ленту ресниц (или пучки, но это довольно сложно).

7. После макияжа глаз мы обязательно убираем тени, которые осыпались. Очищаем кожу, наносим базу, подходящую для ее типа.

9. Тон выбираем стойкий: такое покрытие позволит вам чувствовать себя уверенно, а вашему макияжу — продержаться всю ночь.

10. После нанесения тона используем консилер. Наносим под глаза, на подбородок, на места носогубных складок и центр лба.

11. Закрепляем наше покрытие легкой пудрой.

12. С помощью универсальной палетки наносим сначала хайлайтер, затем скульптор в холодном тоне на скулы, висок, шею. Затем включаем скульптор в рисунок складки века.

13. Добавляем румяна из той же палетки на яблочки щек.

14. Делаем естественный контур и добавляем на губы блеск. Я смешиваю два оттенка, розовый и персиковый, чтобы получить цвет, который будет подходить к моему макияжу глаз. Первый вариант макияжа готов.

15. Ну а чтобы сделать макияж более ярким и выразительным, я добавляю на губы стойкую матовую помаду винного оттенка.