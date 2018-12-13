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Немецкий Autobild раскрыл новые подробности о кроссовере Opel Mokka X второго поколения

14.12.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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В 2020 году на свет появится новое поколение компактного кроссовера Opel Mokka X — автомобиль переедет на платформу французского концерна PSA и получит опциональный электропривод.


Прототипы новой Mokka X попадали в объективы шпионских камер осенью прошлого года, а в этот раз немецкий Autobild поделился новыми подробностями о компактном «паркетнике» Opel. Ранее предполагалось, что в основу Mokka X второй генерации ляжет модульная платформа EMP2, но, по свежим данным, которые приводит немецкое издание, новинка создается на младшей архитектуре CMP для компактных моделей концерна PSA, нынешнего собственника немецкой марки. На ней, в частности, создается новый Peugeot 208, дебют которого запланирован на следующую весну.

«Тележка» CMP, сулящая уменьшение массы и улучшение управляемости, изначально разработана с прицелом на использование электрических силовых установок, поэтому в гамме новой Mokka X помимо версий с трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями ожидается электрическая модификация. По всей видимости, технику E-Mokka заимствует у нового DS 3 Crossback, электрическая версия которого оснащается 136-сильным мотором и блоком батарей емкостью 50 кВтч, обеспечивающих пробег до 300 км на одной зарядке.


Камуфляжная пленка пока мешает разглядеть внешность новой Mokka X, но художники Autobild уже прикинули, каким может быть дизайн опелевского компакт-кроссовера — судя по компьютерному рендеру, в облике машины будет угадываться стилистическая схожесть с показанным ранее концептом GT X Experimental.

 
 
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В 2020 году на свет появится новое поколение компактного кроссовера Opel Mokka X - автомобиль переедет на платформу французского концерна PSA и получит опциональный...
 
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