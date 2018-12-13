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Немецкий Autobild раскрыл новые подробности о кроссовере Opel Mokka X второго поколения
В 2020 году на свет появится новое поколение компактного кроссовера Opel Mokka X — автомобиль переедет на платформу французского концерна PSA и получит опциональный электропривод.
Прототипы новой Mokka X попадали в объективы шпионских камер
«Тележка» CMP, сулящая уменьшение массы и улучшение управляемости, изначально разработана с прицелом на использование электрических силовых установок, поэтому в гамме новой Mokka X помимо версий с трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями ожидается электрическая модификация. По всей видимости, технику E-Mokka заимствует у нового
Камуфляжная пленка пока мешает разглядеть внешность новой Mokka X, но художники Autobild уже прикинули, каким может быть дизайн опелевского компакт-кроссовера — судя по компьютерному рендеру, в облике машины будет угадываться стилистическая схожесть с показанным ранее концептом
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В 2020 году на свет появится новое поколение компактного кроссовера Opel Mokka X - автомобиль переедет на платформу французского концерна PSA и получит опциональный...
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