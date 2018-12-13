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«Хороший муж должен быть таким, как я!» Самого завидного жениха нашли в Полоцком районе

14.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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— На Сашу такая слава неожиданно свалилась. Ему учиться некогда: вчера было два концерта, сегодня интервью. Звезда! — встречаемся с Еленой Луковицкой, директором Богатырского сельского дома культуры. — Он, вообще, парень скромный. Когда руку дамам на конкурсе в знак приветствия целовал, смущался.

В минувшие выходные в агрогородке Горяны прошел конкурс «Жениховы смотрины». Самым завидным холостяком Полоцкого района стал 18-летний Александр Лапковский из деревни Богатырская. Парень учится на третьем курсе профессионального лицея сельскохозяйственного производства в г. п.Пашутино.


В лицее стебутся: «Гляди, жених приехал»

— Я в детстве пожарным хотел стать, но здоровье подкачало. Буду водителем, каменщиком, электромонтером, — присоединяется к разговору Саша. — В лицее сейчас надо мной стебутся, встречают со словами: «Гляди, жених приехал!» У нас, кстати, исключительно мужской коллектив: в группе 32 парня. Холостяков много, если что, — улыбается жених.

Саша живет с мамой, отчимом, младшей сестрой:

— На самих соревнованиях семьи не было, не смогли приехать. Но когда смотрели видео со смотрин — смеялись, хвалили, — вспоминает жених. — Я до этого ни в каких конкурсах особо не участвовал. А тут предложили — почему бы и нет?

—  Мой младший сын дружит с Сашей с детства. Женька у него свидетелем на смотринах был, — хвастается Елена. — Все каноны настоящей свадьбы на конкурсе соблюдались: дружка жениха, сват/сваха.


Елена, Сашина «сваха»

«Одни собирали мясорубку с закрытыми глазами, другие — закатывали банки»

На смотрины в Горянах собрались лучшие женихи из девяти сельсоветов района. Изначально было заявлено четырнадцать районов, но не все смогли найти достойных претендентов. Возраст участников — до 32 лет. Саша — один из самых молодых холостяков. Вторых и третьих мест не давали. Самый завидный жених должен быть один! К конкурсу команда Саши готовилась около недели.

— Визитку мы делали под песню «Богатырская наша сила» — про наше село. Для Саши костюм придумали: шляпа, сапоги, штаны, рубашка, — рассказывает Елена. — Что-то нашли в Доме культуры, принесли из дома, купили. Саша, правда, был в сапогах на три размера меньше, но ничего, — выстоял!



Обязательным условием участия в соревновании был подарок для невесты, сделанный своими руками.

— Для конкурса мы делали торт из ненастоящих евро, но когда буду жениться — все сделаю по-взрослому. В мешочке счастья были пожелания невесте. Про тещу тоже не забыл — желал здоровья, — смеется парень. — Кованую розу из металла делал вместе с моим дядей Валерой, он сварщик.

Претенденты на звание самого завидного жениха района проходили испытания на силу, ловкость, ум, хозяйственность.

— Одни собирали мясорубку на скорость с закрытыми глазами, другие — закатывали банки. Мне же нужно было пройти через обруч с двумя ведрами воды. Нелегко! — делится жених.

— После нам дали мокрую тряпку и кусок хозяйственного мыла: кто быстрее его сотрет. Руки болели. Но сложнее всего мне дались танцы на скамейке. Лавка пару раз переворачивалась, я падал, но вставал и продолжал плясать.


Фотографии с конкурса из личного архива героя




«Как и полагается перед настоящей свадьбой, у ребят был мальчишник»

— Как и полагается перед настоящей свадьбой, у ребят был мальчишник, — сдает парней Елена.

— Да что там! Фильм с Жекой посмотрели, «резались» в Counter-Strike и всего, — отбивается Саша.

— Верю-верю, вы же у нас спортсмены! — заступается «сваха». — Кикбоксингом и таиландским боксом мальчишки занимаются на базе школы.



— У Саши и Жени есть общий знакомый. У мальчика проблемы с сердцем, его воспитывает бабушка. Недавно случился приступ: он две недели провел в коме. Сейчас, слава Богу, встал на ноги. И так приятно наблюдать, как ребята помогают ему делать первые шаги. Они не дают ему упасть духом: навещают, гуляют с ним, надо — куда-то на носилках переносят. Горжусь, что в нашем районе такая молодежь, — говорит Елена.

«Главное, чтобы жена не агрессивная попалась!»

В Богатырском доме культуры Саша занимается танцами в фольклорном коллективе «Каласочкі». В лицее ходит на народные танцы.

— Из Богатырской еду в Полоцк, оттуда в Пашутино. Прямых автобусов нет. На дорогу уходит в районе часа. Каждый день после учебы у меня занят. Бабушка рассказывала, что мой прадед по маминой линии и танцевал, и на баяне играл. Гены! Времени на личную жизнь хватает, не переживайте, — смеется жених.


— Женька рассказал, что когда уезжали после конкурса, все 4 горянские невесты взяли у них номера телефонов! — подшучивает Елена.

— Да, они еще спрашивали, как найти нас в соцсетях, но пока никто не писал, — скромничает жених. — У меня сейчас нет девушки. Но если бы и была, то все равно пошел бы участвовать в смотринах.

Саша признается, что если найдет своего человека, то готов жениться и в 23−24 года: «Не рано. Хочу быть молодым отцом, чтобы быть с ребенком на одной волне».

На вопрос, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена, парень заметно теряется:

— Какая приглянется, та и будет. Блондинка, брюнетка — неважно. Главное, чтобы не агрессивная попалась! Но искать себе жену буду только у нас, на Полоцкой земле.


— Хороший муж должен быть таким, как я! — шутит Саша. — Если серьезно, то трудолюбивым, позитивным, добрым, хозяйственным. Я могу засор в трубе прочистить, картину повесить — молоток в руке держал, — ужин состряпать! Мое коронное блюдо — жареная картошка. А вообще готовить в нашей семье будет все-таки жена. Посуду могу помыть и я.

Год распределения после лицея жених будет отрабатывать в родном селе, дальше — армия. В самых дальних планах — открыть свою кофейню. Сначала в Полоцке, затем можно и на столицу замахиваться.

— Как изменилась жизнь после конкурса?

— Вы приехали! — смеется жених. — Вчера вот на почте узнали, поздравили с победой. А в целом все как обычно. Сейчас побегу за Женьку болеть — у него сегодня соревнования по баскетболу.

 
 
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В минувшие выходные в агрогородке Горяны прошел конкурс «Жениховы смотрины». Самым завидным холостяком Полоцкого района стал 18-летний Александр Лапковский из...
 
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