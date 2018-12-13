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Шарики да шишки. Как правильно выбрать елку на Новый год и чем ее украсить
До Нового года осталось еще две недели. Или всего лишь две недели — если подготовкой к празднику вы так и не озаботились. Тем временем самые пушистые и красивые деревья раскупаются со скоростью света. Но выбрать елку в спешке и суете — та еще задача. Для того, чтобы вы не попали впросак в столь непростом деле, мы с онлайн-гипермаркетом 21vek.by подобрали несколько удачных вариантов — как натуральных, так и искусственных. А в качестве бонуса нашли, чем можно эту самую елку красиво украсить.
Курс на натуральность
Праздничный антураж — весомая причина остановить свой выбор на красивой, пушистой натуральной ели со свежим запахом хвои. Но у такого приобретения есть и свои нюансы, которые нужно помнить.
Во-первых, живая елка требует ухода: вам придется следить за тем, достаточно ли дереву воды, и периодически орошать ветви. Во-вторых, иголки имеют свойство осыпаться.
Итак, нюансы вас не смущают. Но как выбрать подходящую ель? Мы советуем обратить внимание на две нетривиальные породы — Фразера и Нордманна.
Стоят такие деревья в зависимости от размера —
Что касается цены, то, например, вариант высотой 1,5−1,7 м обойдется в
Укрепляем тыл
Итак, вы принесли пушистую красавицу домой. Что дальше? Нужно установить ель и обеспечить ей доступ к воде. Конечно, можно взять большой цветочный горшок или, на худой конец, ведро, но это опасно — ствол дерева может достигать до 15 см в диаметре. Поэтому лучше вместе с елкой купить специальную подставку: так дерево будет надежно закреплено и точно не свалится на кого-то из домашних.
Один из вариантов —
Более притязательным в вопросах дизайна рекомендуем обратить внимание на
А для любителей гаджетов подойдет
Серебро и шишки
Покупка
Тут тоже есть нюанс: после праздников елку придется где-то разместить до следующего Нового года. Но это вряд ли станет проблемой, если у вас есть балкон. Или хотя бы кладовка. Зато ее не нужно будет покупать следующие несколько лет. Кстати, разброс цен здесь на любой вкус —
Для тех, кто предпочитает компактные варианты, подойдет, например,
Любителям классики можно порекомендовать, например,
Или вот вам
Кстати, о них.
«Подкладываем свинью»
Выбирая праздничные декорации, обратите внимание на материал, из которого они сделаны, и их вес. Стеклянные украшения покупать не стоит, если у вас есть дети или гиперактивные домашние питомцы: хрупкий шар может стать причиной поездки в травмопункт.
А слишком тяжелые игрушки подойдут только для очень стойких елок — натуральных с толстыми ветвями или же искусственных с крепким металлическим каркасом. Иначе конструкция может просто рухнуть.
В тренде нынче всё, что выглядит как хэндмэйд: украшения из дерева, декорированные джутом, игрушки из соломы или же связанные крючком. Можно даже устроить творческие посиделки — благо, в магазинах товаров для рукоделия большой выбор тех же заготовок из фанеры.
Лень трудиться в канун Нового года? Понимаем. Не беда, в интернете тоже найдутся игрушки «под ручную работу» — например, вот такой
В преддверии года пятачков и хвостиков не лишним будет «подложить свинью». Да, не самое симпатичное животное, но лишь до тех пор, пока речь не заходит о елочных игрушках. Крайне миловидны
А вот елочные шары современные декораторы считают уже не модными. Впрочем, если у вас есть коллекция раритетных игрушек, шары использовать все же можно — но только одинаковые (
Неплохой вариант — остановиться на одном цвете и поиграть с текстурой. Например, в
Можно пойти против системы и просто украсить елку так, как хочется. Например,
А вот
Экономим на игрушках
Неизменный атрибут зимних праздников — световая гирлянда. Признайтесь, у вас наверняка есть дома хоть одна, мигающая разными цветами? Так вот, спрячьте ее куда подальше: цветная гирлянда, оказывается, тоже антитренд.
Максимально актуальная гирлянда — это диодная лента с белым (теплым или же холодным) светом. Найти такую не составит труда, стоимость зависит от длины. Спойлер: те, что длиннее, брать более выгодно. Вот
Если вы выбрали декорированную шишками ель, рекомендуем остановиться на
Некоторые производители слово «лампочки» восприняли слишком буквально.
А
И, конечно же, мы не забыли о тех, кто любит украшать не елку, а… окна. Любителям заманивать прохожих огоньками посвящается:
Как и прочие гирлянды, эта работает от сети. Так что, если розетка слишком далеко от окна, придется обзавестись удлинителем.
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До Нового года осталось еще две недели. Или всего лишь две недели - если подготовкой к празднику вы так и не озаботились.
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