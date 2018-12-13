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Шарики да шишки. Как правильно выбрать елку на Новый год и чем ее украсить

14.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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До Нового года осталось еще две недели. Или всего лишь две недели — если подготовкой к празднику вы так и не озаботились. Тем временем самые пушистые и красивые деревья раскупаются со скоростью света. Но выбрать елку в спешке и суете — та еще задача. Для того, чтобы вы не попали впросак в столь непростом деле, мы с онлайн-гипермаркетом 21vek.by подобрали несколько удачных вариантов — как натуральных, так и искусственных. А в качестве бонуса нашли, чем можно эту самую елку красиво украсить.

Курс на натуральность

Праздничный антураж — весомая причина остановить свой выбор на красивой, пушистой натуральной ели со свежим запахом хвои. Но у такого приобретения есть и свои нюансы, которые нужно помнить.

Во-первых, живая елка требует ухода: вам придется следить за тем, достаточно ли дереву воды, и периодически орошать ветви. Во-вторых, иголки имеют свойство осыпаться.

Итак, нюансы вас не смущают. Но как выбрать подходящую ель? Мы советуем обратить внимание на две нетривиальные породы — Фразера и Нордманна.

Ель Фразера — это деревце с пушистыми, но не слишком размашистыми ветвями. Главная особенность породы — аромат: слегка сладковатый и очень стойкий. Если в натуральных елях вы цените именно запах, ель Фразера — определенно ваш вариант.


Стоят такие деревья в зависимости от размера — от 149 рублей за 1,5-метровую до 249 рублей за 2-метровую красавицу.

Ель Нордманна довольно массивная: с толстыми ветвями и до 3 метров в высоту. Эта ель — отличный выбор для тех, кто живет в доме или квартире с высокими потолками. А еще для тех, кто не любит убираться: она практически не сбрасывает иголки.


Что касается цены, то, например, вариант высотой 1,5−1,7 м обойдется в 139 рублей, а 2,2−2,5 м — в 279 рублей.

Укрепляем тыл

Итак, вы принесли пушистую красавицу домой. Что дальше? Нужно установить ель и обеспечить ей доступ к воде. Конечно, можно взять большой цветочный горшок или, на худой конец, ведро, но это опасно — ствол дерева может достигать до 15 см в диаметре. Поэтому лучше вместе с елкой купить специальную подставку: так дерево будет надежно закреплено и точно не свалится на кого-то из домашних.

Один из вариантов — пластиковая подставка «Вулкан-2» за 29 рублей. Ствол в ней фиксируется тремя винтами, а свежесть ели сохранит трехлитровый резервуар для воды. Подойдет такая подставка тем, кто выбрал невысокое дерево.

Более притязательным в вопросах дизайна рекомендуем обратить внимание на «Снежинку» (35 рублей). Металлическая подставка прослужит вам дольше, чего не скажешь о закрепленной в подобной конструкции елке: в этой модели резервуар для жидкости не предусмотрен.

А для любителей гаджетов подойдет Krinner Comfort S/M/L. Подставка оснащена умным зажимным механизмом, запатентованным ремнем безопасности и поплавком для контроля уровня воды. Из трех вариантов этот — самый дорогой: в зависимости от размера такая подставка может обойтись по цене ели (от 139 рублей).

Серебро и шишки

Покупка искусственной ели во всех смыслах избавит вас от лишних трат: подставка к ней идет в комплекте, ежегодное обновление не требуется. Вариаций таких деревьев масса — от суровых и колючих елок до пушистых сосен, украшенных искусственным снегом. Еще и иголки под ногами не валяются. Как говорится, «хорошие сапоги, надо брать!»

Тут тоже есть нюанс: после праздников елку придется где-то разместить до следующего Нового года. Но это вряд ли станет проблемой, если у вас есть балкон. Или хотя бы кладовка. Зато ее не нужно будет покупать следующие несколько лет. Кстати, разброс цен здесь на любой вкус — от 18 до 1000 рублей.

Для тех, кто предпочитает компактные варианты, подойдет, например, «Престиж» от Maxy Poland (она и стоит 18 рублей). Это ель высотой чуть больше полуметра с приятным бонусом в виде белоснежной хвои. Новогоднее настроение обеспечено!

Любителям классики можно порекомендовать, например, сочно-зеленую GreenTerra за 58 рублей с мягкой хвоей: полутораметровое дерево без проблем впишется в любой интерьер.

Или вот вам вариант «все и сразу» за 113 рублей: красивая пушистая сосна, декорированная блестками и шишками. Покупка такого дерева может влететь в копеечку — особенно, если вы решите остановиться на сосне повыше. Что ж, зато на игрушках сэкономите.

Кстати, о них.

«Подкладываем свинью»

Выбирая праздничные декорации, обратите внимание на материал, из которого они сделаны, и их вес. Стеклянные украшения покупать не стоит, если у вас есть дети или гиперактивные домашние питомцы: хрупкий шар может стать причиной поездки в травмопункт.

А слишком тяжелые игрушки подойдут только для очень стойких елок — натуральных с толстыми ветвями или же искусственных с крепким металлическим каркасом. Иначе конструкция может просто рухнуть.

В тренде нынче всё, что выглядит как хэндмэйд: украшения из дерева, декорированные джутом, игрушки из соломы или же связанные крючком. Можно даже устроить творческие посиделки — благо, в магазинах товаров для рукоделия большой выбор тех же заготовок из фанеры.

Лень трудиться в канун Нового года? Понимаем. Не беда, в интернете тоже найдутся игрушки «под ручную работу» — например, вот такой набор из разнокалиберных соломенных сердечек всего за 6,5 рублей. Кому-то они могут показаться не очень аккуратными, но на то он и «хэндмэйд».


В преддверии года пятачков и хвостиков не лишним будет «подложить свинью». Да, не самое симпатичное животное, но лишь до тех пор, пока речь не заходит о елочных игрушках. Крайне миловидны поросята в плюшевом исполнении (10 рублей): пара пятачков на елке — и удача в новом году вам обеспечена.

А вот елочные шары современные декораторы считают уже не модными. Впрочем, если у вас есть коллекция раритетных игрушек, шары использовать все же можно — но только одинаковые (например, такие, стоимостью 12 рублей), в качестве фона.


Неплохой вариант — остановиться на одном цвете и поиграть с текстурой. Например, в этом наборе за 11 рублей есть и глянцевые, и матовые, и даже блестящие шары. В упаковке — сразу 24 штуки.


Можно пойти против системы и просто украсить елку так, как хочется. Например, такими «немодными» цветными шарами нестандартной формы (13 рублей). К слову, эти игрушки из пластика можно потом смело отдать котам на растерзание.

А вот такой «монохромный» набор подойдет тем, у кого нет времени на поиски, но есть 45 рублей. В комплекте 4 варианта украшений: шары, олени, снежинки и сосульки. Бонусом идет гирлянда а-ля бусы.


Экономим на игрушках

Неизменный атрибут зимних праздников — световая гирлянда. Признайтесь, у вас наверняка есть дома хоть одна, мигающая разными цветами? Так вот, спрячьте ее куда подальше: цветная гирлянда, оказывается, тоже антитренд.

Максимально актуальная гирлянда — это диодная лента с белым (теплым или же холодным) светом. Найти такую не составит труда, стоимость зависит от длины. Спойлер: те, что длиннее, брать более выгодно. Вот хороший трехметровый пример, который обойдется вам в 19 рублей.


Если вы выбрали декорированную шишками ель, рекомендуем остановиться на ленте с круглыми красными лампочками. И ярко, и вместе с тем лаконично. Цена — чуть меньше 15 рублей.


Некоторые производители слово «лампочки» восприняли слишком буквально. Такая гирлянда за 47 рублей выглядит очень необычно, но требует минимум декора к себе в компанию.


А вот эту гирлянду смело можно использовать вместо елочных шаров. Хороший способ сэкономить на игрушках! Ее цена — 27,7 руб.

И, конечно же, мы не забыли о тех, кто любит украшать не елку, а… окна. Любителям заманивать прохожих огоньками посвящается: диодная гирлянда-сеть с 8 режимам за 32,4 рубля.

Как и прочие гирлянды, эта работает от сети. Так что, если розетка слишком далеко от окна, придется обзавестись удлинителем.


Партнер проекта — онлайн-гипермаркет 21vek.by. В одном месте можно заказать как живые, так и искусственные ели, игрушки и гирлянды — всё необходимое для создания новогодней атмосферы. Есть доставка по Беларуси и скидки на подарки.

 
 
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До Нового года осталось еще две недели. Или всего лишь две недели - если подготовкой к празднику вы так и не озаботились.
 
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